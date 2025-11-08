Соперником шведского боксера стал Крис Томас. Бой между Валлиным и американцем завершился досрочно, сообщает 24 канал.

Читайте также Окровавленный Постол завоевал титул в Киеве: победное видео

Как завершился бой Валлин – Томас?

Отто Валлин уже на старте поединка одержал досрочную победу. Шведский боксер во втором раунде точно попал коротким левым хуком и отправил своего оппонента на настил ринга.

Крис Томас почти не пытался подняться после удара от соперника. Поэтому рефери зафиксировал победу шведского боксера – нокаутом.

Валлин нокаутировал Томаса: смотрите видео

Что известно о Валлин?