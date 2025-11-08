Суперником шведського боксера став Кріс Томас. Бій між Валліним та американцем завершився достроково, повідомляє 24 канал.

Як завершився бій Валлін – Томас?

Отто Валлін вже на старті поєдинку здобув дострокову перемогу. Шведський боксер у другому раунді влучно поцілив коротким лівим хуком та відправив свого опонента на настил рингу.

Кріс Томас майже не намагався підійнятися після удару від суперника. Тому рефері зафіксував перемогу шведського боксера – нокаутом.

Валлін нокаутував Томаса: дивіться відео

Що відомо про Валліна?

  • Отто Валлін за свою кар'єру провів 46 боїв у професійному ринзі. На його рахунку 34 перемоги та 12 поразок.

  • У лютому 2025 року Валлін поступився Дереку Чісорі. Британський боксер переміг одноголосним рішенням суддів.

  • Раніше шведський боксер також бився проти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. В обох поєдинках Валлін зазнав поразки.