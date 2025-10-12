Поєдинок Віктора Постола очолив боксерську подію у столиці України. Суперником 41-річного українського боксера став іспанець Алехандро Мойя, пише 24 Канал.

Як закінчився бій Постол – Мойя?

Боксери подарували глядачам повний поєдинок у вигляді 10 раундів. Після лівого бокового іспанця на обличчі Постола з'явилось розсічення. Із розсічення продовжувала йти кров, яка розтікалась по обличчю Віктора. Усі зусилля катмена не допомогли Постолу. Попри це українець продовжував діяти першим номером у рингу, витримуючи дистанцію, провівши усі раунду.

Бій Постол – Мойя: дивіться відео

Тому тріумфатора протистояння визначали судді. Усі троє одноголосно віддали перемогу українському боксеру – 98:83, 100:90 та 97:93. Постол здобув титу IBO International.

Відео оголошення переможця бою Постол – Мойя

Що відомо про Віктора Постола?

У грудні 2007 року Постол провів свій перший бій у професіоналах.

За даними BoxRec, українець провів на профі-рингу 38 боїв, у яких здобув 33 перемоги (12 – нокаутом) при цьому зазнав 5-ти поразок.

Зазнав своєї дебютної поразки аж у своєму 29-му поєдинку. Віктор вперше програв у професіоналах новому абсолютному чемпіону світу у другій середній вазі Теренсу Кроуфорду, який нещодавно здолав Сауля Альвареса.

Перед цим у своєму крайньому бою у січні 2025-го року Постол переміг аргентинця Андреаса Техаду за одноголосним рішенням суддів. Це було повернення Віктора після 2-річної паузи.

Нагадаємо, що у рамках вечора боксу у Києві 11 жовтня відбувся бій Ярослава Харциза. Український боксер переміг Франко Андреаса Кахаля технічним нокаутом у другому раунді. Харциз декілька разів відправляв суперника у нокдаун, після четвертого падіння аргентинця бій було достроково завершено.

До слова, Олександр Усик також мріє провести захист поясів у столиці України. Колишній менеджер братів Кличків Бернд Бенте припустив у коментарі World Boxing News, які шанси в Усика провести такий бій у Києві.

"Усику більше нічого нікому доводити. Його мрія – захищати свої титули чемпіона світу на Олімпійському стадіоні в Києві після війни. Але, на жаль, наразі немає жодних ознак того, що Росія найближчим часом завершить свою жорстоку агресію", – сказав Бенте.