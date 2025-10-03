Колишній український чемпіон в інтерв'ю ютуб-каналу "норм-подкаст" щиро розповів, що ніколи не мріяв стати боксером. Володимир Кличко несподівано здивував такою заявою, враховуючи його славу та здобутки на боксерському рингу, пише 24 Канал.

Для чого Кличко став боксером?

Кличко-молодший зізнався, навіщо розпочав боксерську кар'єру.

Я не хотів ставати боксером. У мене враження, що це не був мій спорт. Бокс я використовував, як інструмент для подорожі. Я завжди мріяв подорожувати по світу,

– заявив Володимир Кличко.

Раніше Володимир Кличко у коментарі The Ring розповів, хто був для нього найсильнішим суперником.

"Не існує людини, яка зробила себе сама. Це брехня, якщо хтось каже: Я сам себе зробив. Це неправда, бо тебе створили двоє – твої батько та мати. Тож почнімо з цього як з основи. І якщо ти хочеш досягти чогось у житті, тобі потрібні союзники. Іноді навіть твої суперники можуть стати твоїми союзниками. І саме це я маю на увазі під конкуренцією", – сказав Кличко-молодший.

