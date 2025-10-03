Колишній український чемпіон в інтерв'ю ютуб-каналу "норм-подкаст" щиро розповів, що ніколи не мріяв стати боксером. Володимир Кличко несподівано здивував такою заявою, враховуючи його славу та здобутки на боксерському рингу, пише 24 Канал.
Для чого Кличко став боксером?
Кличко-молодший зізнався, навіщо розпочав боксерську кар'єру.
Я не хотів ставати боксером. У мене враження, що це не був мій спорт. Бокс я використовував, як інструмент для подорожі. Я завжди мріяв подорожувати по світу,
– заявив Володимир Кличко.
Раніше Володимир Кличко у коментарі The Ring розповів, хто був для нього найсильнішим суперником.
"Не існує людини, яка зробила себе сама. Це брехня, якщо хтось каже: Я сам себе зробив. Це неправда, бо тебе створили двоє – твої батько та мати. Тож почнімо з цього як з основи. І якщо ти хочеш досягти чогось у житті, тобі потрібні союзники. Іноді навіть твої суперники можуть стати твоїми союзниками. І саме це я маю на увазі під конкуренцією", – сказав Кличко-молодший.
Головне про кар'єру Володимира Кличка?
- Володимир Кличко дебютував на профі-рингу у 1996-му році. Відтоді провів 69 боїв, у яких здобув 64 перемоги (54 – нокаутом) та зазнав 5 поразок.
- Востаннє бився у квітні 2017-го, коли програв технічним нокаутом в 11-му раунді Ентоні Джошуа. Кличко-молодший розповів, чому відмовився від реваншу проти Ей Джея та попрощався із професійним боксом.
- Ця поразка стала другою поспіль для українця. До цього Володимир програв іншому британцю Тайсону Ф'юрі.
- Кличку стукнуло вже 49 років, але він прагне повернутись у ринг, аби побити рекорд Джорджа Формана, який став чемпіоном світу у 45 років. Однак наразі Володимир не поспішає камбечити у ринг через війну в Україні проти Росії.