Володимир Кличко відмовився від реваншу проти Ентоні Джошуа. Легенда боксу з України відверто розповів, чому вирішив не виходити у ринг проти Ей Джея вдруге, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

Читайте також Ексчемпіон світу зізнався, як Кличко переплюнув Льюїса

Чому Кличко не провів другого бою із Джошуа?

Колишній чемпіон світу не став повністю розкривати деталей, від яких залежав його вибір. Володимир впевнений, що відмова від реваншу проти Ей Джея стала правильним рішенням.

Так, у контракті був пункт про реванш. Знаєте чому він не пройшов? Тоді мені довелося ухвалювати багато рішень, і я не можу розповісти про все, що відбувалося за лаштунками. Але на той момент це було правильним вибором – зрозуміти це можна лише з часом. Коли зачиняються одні двері, відчиняються інші. Це мало велике значення не лише для моєї кар’єри, а й для життя загалом,

– сказав Кличко-молодший.

Цікаво, що Кличко прагне побитись рекорд Джорджа Формана, який у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу. Однак для ймовірного камбеку Володимира заваджає війна в Україні, яку розв'язала Росія.

Натомість Джошуа відновлюється від операції та планує повернутись у ринг. Хоча британський експерт Джонні Нельсон вважає, що Ентоні повинен завершити кар'єру, оскільки він вже заробив достатньо грошей. Ентоні Джошуа провів на профі-рингу 32 поєдинки: 28 звитяг (25 – нокаутом) та 4 поразки.

Що відомо про бій Кличко – Джошуа?