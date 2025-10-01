Владимир Кличко отказался от реванша против Энтони Джошуа. Легенда бокса из Украины откровенно рассказал, почему решил не выходить в ринг против Эй Джея во второй раз, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.
Почему Кличко не провел второго боя с Джошуа?
Бывший чемпион мира не стал полностью раскрывать деталей, от которых зависел его выбор. Владимир уверен, что отказ от реванша против Эй Джея стал правильным решением.
Да, в контракте был пункт о реванше. Знаете почему он не прошел? Тогда мне пришлось принимать много решений, и я не могу рассказать обо всем, что происходило за кулисами. Но на тот момент это было правильным выбором – понять это можно только со временем. Когда закрываются одни двери, открываются другие. Это имело большое значение не только для моей карьеры, но и для жизни в целом,
– сказал Кличко-младший.
Интересно, что Кличко стремится побить рекорд Джорджа Формана, который в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира. Однако для вероятного камбэка Владимира мешает война в Украине, которую развязала Россия.
Зато Джошуа восстанавливается от операции и планирует вернуться в ринг. Хотя британский эксперт Джонни Нельсон считает, что Энтони должен завершить карьеру, поскольку он уже заработал достаточно денег. Энтони Джошуа провел на профи-ринге 32 поединка: 28 побед (25 – нокаутом) и 4 поражения.
Что известно о бое Кличко – Джошуа?
- 29 апреля 2017 года Кличко вышел в ринг против Джошуа на лондонском "Уэмбли".
- В 11-м раунде Энтони одолел украинца, который потерял вакантные пояса WBA и IBO.
- В начале августа 2017-го Кличко-младший объявил об окончании карьеры. Владимир сообщил, что отказывается от реванша против Джошуа, аргументируя это тем, что впереди у него новая карьера со своими испытаниями.
- За спиной Владимира Кличко 69 боев, в которых он одержал 64 победы (53 – нокаутом) при 5-ти поражениях (данные BoxRec).