Владимир Кличко отказался от реванша против Энтони Джошуа. Легенда бокса из Украины откровенно рассказал, почему решил не выходить в ринг против Эй Джея во второй раз, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Почему Кличко не провел второго боя с Джошуа?

Бывший чемпион мира не стал полностью раскрывать деталей, от которых зависел его выбор. Владимир уверен, что отказ от реванша против Эй Джея стал правильным решением.

Да, в контракте был пункт о реванше. Знаете почему он не прошел? Тогда мне пришлось принимать много решений, и я не могу рассказать обо всем, что происходило за кулисами. Но на тот момент это было правильным выбором – понять это можно только со временем. Когда закрываются одни двери, открываются другие. Это имело большое значение не только для моей карьеры, но и для жизни в целом,

– сказал Кличко-младший.

Интересно, что Кличко стремится побить рекорд Джорджа Формана, который в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира. Однако для вероятного камбэка Владимира мешает война в Украине, которую развязала Россия.

Зато Джошуа восстанавливается от операции и планирует вернуться в ринг. Хотя британский эксперт Джонни Нельсон считает, что Энтони должен завершить карьеру, поскольку он уже заработал достаточно денег. Энтони Джошуа провел на профи-ринге 32 поединка: 28 побед (25 – нокаутом) и 4 поражения.

Что известно о бое Кличко – Джошуа?