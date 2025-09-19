Им оказался не Владимир Кличко. По словам Фредди Роуча, самым талантливым боксером, не только которого он тренировал, но и которого он видел, был Джеймс Тони, пишет 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

Читайте также "Отомстил дважды за Кличко": звезда украинского бокса назвал лучшего боксера в мире

Кто талантливее Владимира Кличко?

Наставник вспомнил стиль ведения боя американского боксера.

Тони – самый талантливый боксер, которого я когда-либо видел. Он был рожден для сражений. То, как он двигался, какое видение он имел, было невероятно. На пике своей формы он сидел на канатах и заставлял вас промахиваться сотней ударов, а потом отвечал контратаками. На это было интересно смотреть,

– сказал Роуч.

Отметим, что Джеймс Тони провел свой прощальный поединок еще в 2013-м, когда победил американца Кенни Лемоса. Всего в профессионалах американский экс-боксер отбоксировал аж 88 поединков: 75 побед (45 – нокаутом), 8 поражений, 3 ничьи и 2 боя были такие, что не состоялись.

Владимир, как и Тони, уже давно закончил профессиональную карьеру. Но украинский экс-чемпион еще мечтает о камбэке. Кличко стремится побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира. Ранее Андрей Синепупов оценивал шансы увидеть возвращение Кличко-младшего в профи-ринг.

Что известно о Фредди Роуче?

Бывший боксер и один из лучших тренеров на планете, который подготовил более 20 чемпионов мира.

За свою боксерскую карьеру провел 57 боев, в которых одержал 40 побед (15 – нокаутом) при 13-ти поражениях.

24 октября 1986 года провел свой прощальный бой на профи-ринге, в котором проиграл по очкам Дэвиду Ривелли.

Поработал с Хорхе Линаресом, Майком Тайсоном, Владимиром Кличко, Виктором Постолом, Мэнни Пакьяо и еще не одним десятком боксеров.

Страдает от болезни Паркинсона.

Как Хаттон оценивал шансы Усик и Кличко победить Формана?

14 сентября 2025 года перестало биться сердце Рикки Хаттона. До этого он успел дать прогноз на гипотетические битвы Александра Усика и Владимира Кличко против Джорджа Формана. Daily Mail цитировало слова легендарного экс-боксера.

Хаттон в интересном опросе выбрал его победителя. Сначала Форман победил Леннокса Льюиса, Тайсона Фьюри и Владимира Кличко в воображаемых противостояниях. Зато по мнению Рикки, Формана бы мог остановить Усик.