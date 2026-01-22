Колишній чемпіон світу за версією IBF Джеймс Тоні в інтерв'ю ESNEWS пригадав, що намагався домовитись про бій проти одного із братів Кличків. Однак американець нібито отримав відмову.

Хто зміг нокаутувати Кличка?

Попри те, що Тоні офіційно не зустрічався на ринзі з кимось з українських братів, він таки отримав бажаний досвід.

За словами боксера, свого часу він провів спаринг з Володимиром Кличком. Ба більше, Тоні стверджує, що буцімто зміг нокаутувати Кличка.

Так, нокаутував його, це було у залі,

– сказав Джеймс.

Зверніть увагу. Як йдеться на сайті BoxRec, Джеймс Тоні мав тривалу боксерську кар'єру та зумів виграти 77 бої (47 нокаутом). У його пасиві тільки 10 поразок та три нічиї. Він відомий тим, що виступав у різних вагових категоріях, де йому вдавалося завоювати чемпіонські пояси.

Протягом довготривалої кар'єри боксера Кличку-молодшому вдалося встановити кілька рекордів, зокрема за найбільшою кількістю днів у статусі чемпіона світу.

Так, Володимир сумарно був чемпіоном світу 12 років. Безперервно серія чемпіонства українця тривала понад 9 років.

Ба більше, він встановив рекорд за найбільшою кількістю переможених суперників у боях за титул чемпіона світу у важкій вазі. На його рахунку 23 звитяги.

Однак у кар'єрі Володимира були й невдачі: українець зазнав п'ятьох поразок, чотири з яким були технічним нокаутом.

Хто переміг Володимира Кличка?

Росс П'юрітті (технічний нокаут) 1998 рік;

Коррі Сандер (технічний нокаут) 2003 рік;

Леймон Брюстер (технічний нокаут) 2004 рік;

Тайсон Ф'юрі (рішення суддів) 2015 рік;

Ентоні Джошуа (технічний нокаут) 2017 рік.

Водночас Віталій, старший брат Володимира, ніколи не був у нокдаунах чи нокаутах. У його пасиві тільки дві поразки через травму плеча та розсічення.

Цікаво, що це досягнення зміг повторити Олександр Усик, який також ніколи не був на канвасі.