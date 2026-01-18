За тривалу кар'єру боксера Кличко-старший провів 47 поєдинків, здобувши 45 перемог. Як свідчать дані BoxRec, українець зазнав тільки двох поразок, повідомляє 24 Канал.

Яке досягнення Кличка зміг повторити Усик?

При цьому Віталій ніколи не був у нокдауні чи нокауті, а дві його поразки були технічними. У 2000 році українець через травму плеча не зміг продовжити бій проти Кріса Берда, а через три роки йому було присуджено технічний нокаут у бою з Ленноксом Льюїсом через важке розсічення.



Віталій Кличко / Фото Getty Images

В історії надважкої ваги вкрай обмаль випадків, коли боксери-чемпіони протягом кар'єри не опинялися на канвасі. Навіть такі легенди, як Володимир Кличко, Майк Тайсон чи Леннокс Льюїс падали від ударів своїх суперників.

Олександр Усик, який провів 24 бої в першій важкій і надважкій вазі, жодного разу не опинявся на канвасі. Єдиний випадок, коли українцю довелося "взяти коліно", стався у серпні 2023 року в поєдинку проти Даніеля Дюбуа.

Чи був Усик у нокдауні?

У світі боксу точаться дискусії щодо того, що сталося у 5 раунді поєдинку Усика з Дюбуа. Тоді британець завдав українцю удару нижче поясу, внаслідок чого Олександр вимушено опинився на канвасі.

Проте рефері бою не став починати відлік як для нокдауну, а дав Олександру час відновитися. Відтак, це не був нокдаун. Ба більше, після цього Усик завершив бій, нокаутувавши Дюбуа в 9 раунді.



Усик після удару Дюбуа нижче пояса / Фото Getty Images

Перед реваншем бійців, який відбувся у 2025 році, команда Дюбуа активно спекулювала на цій темі, звинувачуючи Усика в брехні. Думку, що це не був удар нижче пояса навіть підтримав легендарний боксер Леннокс Льюїс.

Та Усик у відповідь продемонстрував фрагменти бою, на яких чітко видно, що удар був нижче пояса, а відтак не погоджується з критикою. Окрім того, українець довів, що кращий за Дюбуа, вдруге нокаутувавши британця.

