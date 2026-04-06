У інтерв'ю для DAZN боєць розповів про труднощі переходу з кікбоксингу на бокс. Він також поділився своїм досвідом адаптації до нового формату поєдинків.
Що сказав Верховен про підготовку до бою з Усиком?
Він розповів про свій масштабний перехід із кікбоксингу в професійний бокс.
Тренуюсь як скажений. Справді вкладаю дуже багато роботи, бо це величезний перехід. Ми переходимо з кікбоксингу в бокс. З п'яти чемпіонських раундів – до дванадцяти. Тож цей перехід – так, він неймовірний. Дуже масштабний,
– поділився він.
За словами Верховена, новий формат боїв дозволяє спортсмену глибше зануритися в бокс і відчути його як справжнє мистецтво.
Зазвичай усе дуже швидко: п'ять раундів – бах-бах – і кінець. А тут 12 раундів. У тебе є весь цей час, щоб намалювати свій шедевр,
– додав спортсмен.
Верховен не приховує впевненості у своїх силах і налаштований на повний бій.
Сподіваюся на це, дуже сподіваюся, бо якщо я його зачеплю, він може впасти. Але сподіваємося пройти всі 12 раундів і отримати справжнє задоволення від бою,
– сказав кікбоксер.
Які раніше заяви робив Верховен перед боєм з Усиком?
- 23 травня український чемпіон світу з боксу Олександр Усик проведе свій 25-й поєдинок проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. За даними BoxRec, Усик із рекордом 24 перемоги поспіль підходить до бою як явний фаворит, однак Верховен має намір шокувати світ своєю нестандартною технікою.
- 36-річний кікбоксер визнає, що він андердог, проте сподівається використати свої навички кікбоксингу, аби атакувати українця під новими кутами. Верховен зазначає, що його стиль може стати несподіваним і непередбачуваним для Усика.