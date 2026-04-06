В интервью для DAZN боец рассказал о трудностях перехода из кикбоксинга в бокс. Он также поделился своим опытом адаптации к новому формату поединков.

Что сказал Верховен о подготовке к бою с Усиком?

Он рассказал о своем масштабном переходе из кикбоксинга в профессиональный бокс.

Тренируюсь как бешеный. Действительно вкладываю очень много работы, потому что это огромный переход. Мы переходим из кикбоксинга в бокс. С пяти чемпионских раундов – до двенадцати. Поэтому этот переход – так, он невероятный. Очень масштабный,

– поделился он.

По словам Верховена, новый формат боев позволяет спортсмену глубже погрузиться в бокс и почувствовать его как настоящее искусство.

Обычно все очень быстро: пять раундов – бах-бах – и конец. А здесь 12 раундов. У тебя есть все это время, чтобы нарисовать свой шедевр,

– добавил спортсмен.

Верховен не скрывает уверенности в своих силах и настроен на полный бой.

Надеюсь на это, очень надеюсь, потому что если я его зацеплю, он может упасть. Но надеемся пройти все 12 раундов и получить настоящее удовольствие от боя,

– сказал кикбоксер.

