Кличко-молодший – це боксер, який найбільшу кількість днів був чемпіоном світу у надважкій вазі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BoxRec.

Скільки часу Кличко був чемпіоном світу?

Протягом багаторічної кар'єри український велетень був чемпіоном 12 років, тобто 4 382 дні. Володимир володів титулами чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO.

У відповідному рейтингу Кличко випередив таких легенд, як Джо Луїс, Мухаммед Алі, Леннокс Льюїс і навіть свого старшого брата Віталія.

Ба більше, з чинних боксерів найближчим до рекорду українця був Тайсон Ф'юрі, який сенсаційно переміг Володимира у 2015 році. Як свідчать дані ESPN, британець був чемпіоном світу протягом 1 866 днів.

Щодо Усика, то українець утримує статус чемпіона світу з 2021 року, проте досі не входить до топ-10 найкращих за цим показником.

Топ-10 боксерів, які найдовше були чемпіонами світу

Володимир Кличко – 12 років (4 382 днів); Джо Луїс – 11 років, 8 місяців, 8 днів (4 270 днів; Мухаммед Алі – 9 років, 5 місяців, 5 днів (3 443 дні); Леннокс Льюїс – 8 років, 5 місяців, 13 днів (3 086 днів); Віталій Кличко – 7 років, 5 місяців, 28 днів (2 735 днів); Ларрі Холмс – 7 років, 3 місяці, 12 днів (2 661 день); Джек Демпсі – 7 років, 2 місяці, 19 днів (2 638 днів); Джон Л. Салліван – 7 років, 0 місяців, 10 днів (2 566 днів); Джек Джонсон – 6 років, 3 місяці, 11 днів (2 292 дні); Евандер Холіфілд – 6 років, 1 місяць, 1 день (2 223 дні).

Зверніть увагу. Кличко-молодший безперервно був чемпіоном світу 9 років, 7 місяців та 6 днів. Це друге найдовше домінування у надважкій вазі після Джо Льюїса.

Які рекорди утримує Володимир Кличко?