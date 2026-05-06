Часто ініціаторами цих поєдинків були самі росіяни, повідомляє 24 Канал. І приємно визнавати той факт, що росіяни викладали цілу купу грошей, аби "отримати в диню" від українських зірок світового боксу.

Як Володимир Кличко принизив "вітязя"?

Росіянин Олександр Повєткін добивався бою з Володимиром Кличком із 2009 року. І в підсумку отримав його у 2013 році. У цьому йому допомогли російські олігархи, які зібрали понад 23 мільйони доларів призових, 75% з якиз відводились українцю.

Утім ніяких перспектив перемогти в росіянина не було. Йому могло допомогти тільки диво. За котируванням букмекерів, коефіцієнт на перемогу "Доктора Сталевий Молот" складав 1,1. Власне свою перевагу Кличко-молодший легко довів на рингу.

Під час усього бою Володимир використовував фактично тільки ліву руку. Статистика ударів була просто приголомшлива – 139 проти 59. І хоч бій тривав усі 12 раундів, судді одноголосно віддали перемогу Кличку над "рускім вітязєм" із однаковим рахунком 119-104.

Чому Усик бився в Москві під час АТО?

У 2018 році, вже після того, як 4 роки тривала війна на Сході України, до Москви приїхав Олександр Усик, аби перемогти російського боксера Мурата Гассієва. Першочергово цей бій мав відбутись у Саудівській Аравії, втім росіяни домоглись того, щоб поєдинок прийняла столиця Росії.

Цікаво, чим було мотивоване таке їхнє рішення. Очевидно, вони сподівались, що Гассієв виграє в непереможного українського чемпіона. Утім приниження росіян почалось ще до початку бою. Усе через те, що за 4 роки після початку АТО в столиці Росії звучав гімн України, який, до слова, російські виконавці, намагались виконати якомога жахливіше.

Щодо бою, то Усик тотатльно домінував на рингу. Гассієв хоч і протримався всі 12 раундів, але українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Один із них віддав Усику всі 12 раундів, а решта двоє – 11 із 12 раундів.

Якою була перемога Володимира Кличка над Султаном Ібрагімовим?

Поєдинок проти Олександра Повєткіна не був для Кличка-молодшого першою зустріччю з росіянином на рингу. У лютому 2008 року українець уже перемагав Султана Ібрагімова. Щоправда той бій відбувався не в Москві, а в Нью-Йорку.

Для "Доктора Сталевий Молот" це була доволі легка перемога. Він хоч і не нокаутував росіянина, але переміг одностайним рішенням суддів. Між іншим для українця це була знакова перемога – ювілейна під номером 50 у його кар'єрі.

Крім того, завдяки цій вікторії Володимир Кличко виборов титули чемпіона світу за версіями IBF\IBO та WBO. Після бою українець прокоментував свою перемогу так.

Двобій проти Султана Ібрагімова був дуже складним. Він постійно відступав та був дуже обережним. Однак, результат двобою, говорить сам за себе. Впевнений, що ніхто не вправі сумніватися в моїй перемозі,

– заявив Кличко-молодший.

Фанати боксу після бою відзначали, що українець не добивав росіянина, а навмисно грався з ним як із грушою. Усі одноголосно визнали тотальне домінування Кличка-молодшого над Ібрагімовим і його заслужену перемогу.

