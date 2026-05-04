Віталій Кличко та Наталя Єгорова прожили в шлюбі 25 років, але розлучились у серпні 2022 року, повідомляє 24 Канал. Діти Віталія Кличка фактично залишились із матір'ю за кордоном, хоча всі вони вже дорослі люди.

Чим займається старший син Віталія Кличка?

Старший син Віталія Кличка Єгор-Даніель народився у 2000 році. Він має громадянство США, але як і матір проживає в Німеччині. Спортивними слідами свого тата він не пішов, боксером не став. Загалом він веде доволі непублічне життя, тож про нього мало що відомо.

З відомих фактів – те, що він завершив престижну Лондонську школу економіки та політичних наук. Він вважається одним із найкращих університетів світу. На світлинах зі святкування випускного старшого сина Віталія Кличка помітили в компанії ефектної білявки в червоному. Однак вона була спиною до камери, тож, не зрозуміло, чи то його дівчина, чи то його сестра.

У який скандал потрапила донька Віталія Кличка?

Донька Віталія Кличка є середньою дитиною в родині. Вона народилась у 2002 році в США. Цікаво, що напередодні її народження український боксер саме переміг Ларрі Дональда, тож і доньку назвали на честь цієї звитяги Вікторія-Єлизавета.

Уже під час повномасштабного вторгнення росіян в Україну дівчина вляпалась у скандал разом зі своїм молодшим братом у Гамбурзі. Мережею розлетілось відео з домашньої вечірки дітей Кличка, де вони демонстрували дорогий алкоголь і брендові речі.

Ситуація викликала купу гейту з боку українців. Самому міському голові Києву довелось виправдовуватись. Віталій Кличко повідомив, що провів виховну роботу з дітьми через інцидент, який із ними стався в Німеччині.

Як складається життя та кар'єра наймолодшого сина Кличка?

Наймолодший син Віталія Кличка, Максим, народився в день сміху – 1 квітня 2005 року. Він також став спортсменом, але слідами свого батька не пішов. Максим займається баскетболом. І робить це досить успішно.

У цьому виді спорту юнаку дуже допомагає його зріст – 216 сантиметрів. За цим показником він навіть перевершив свого батька. Минулого року Максим Кличко грав за молодіжну збірну України з баскетболу на молодіжному Євробаскеті.

Щоправда на тому турнірі у липні 2025 року він зазнав важкої травми в поєдинку проти однолітків із Чехії. Утім він уже оговтався від неї. А в березні 2026 року в його кар'єрі сталась важлива подія. Він дебютував за основу клубу Монако в чемпіонаті Франції з баскетболу.

