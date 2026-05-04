Виталий Кличко и Наталья Егорова прожили в браке 25 лет, но развелись в августе 2022 года, сообщает 24 Канал. Дети Виталия Кличко фактически остались с матерью за границей, хотя все они уже взрослые люди.

Чем занимается старший сын Виталия Кличко?

Старший сын Виталия Кличко Егор-Даниэль родился в 2000 году. Он имеет гражданство США, но как и мать проживает в Германии. Спортивными следами своего отца он не пошел, боксером не стал. В общем он ведет довольно непубличную жизнь, поэтому о нем мало что известно.

Из известных фактов – то, что он завершил престижную Лондонскую школу экономики и политических наук. Он считается одним из лучших университетов мира. На фотографиях с празднования выпускного старшего сына Виталия Кличко заметили в компании эффектной блондинки в красном. Однако она была спиной к камере, поэтому, не понятно, то ли его девушка, то ли его сестра.

В какой скандал попала дочь Виталия Кличко?

Дочь Виталия Кличко является средним ребенком в семье. Она родилась в 2002 году в США. Интересно, что накануне ее рождения украинский боксер именно победил Ларри Дональда, поэтому и дочь назвали в честь этой победы Виктория-Елизавета.

Уже во время полномасштабного вторжения россиян в Украину девушка вляпалась в скандал вместе со своим младшим братом в Гамбурге. По сети разлетелось видео с домашней вечеринки детей Кличко, где они демонстрировали дорогой алкоголь и брендовые вещи.

Ситуация вызвала кучу гейта со стороны украинцев. Самому городскому голове Киева пришлось оправдываться. Виталий Кличко сообщил, что провел воспитательную работу с детьми из-за инцидента, который с ними произошел в Германии.

Как складывается жизнь и карьера младшего сына Кличко?

Самый младший сын Виталия Кличко, Максим, родился в день смеха – 1 апреля 2005 года. Он также стал спортсменом, но по следам своего отца не пошел. Максим занимается баскетболом. И делает это достаточно успешно.

В этом виде спорта юноше очень помогает его рост – 216 сантиметров. По этому показателю он даже превзошел своего отца. В прошлом году Максим Кличко играл за молодежную сборную Украины по баскетболу на молодежном Евробаскете.

Правда на том турнире в июле 2025 года он получил тяжелую травму в поединке против сверстников из Чехии. Впрочем, он уже оправился от нее. А в марте 2026 года в его карьере произошло важное событие. Он дебютировал за основу клуба Монако в чемпионате Франции по баскетболу.

