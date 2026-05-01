В этом материале 24 Канал собрал истории известных боксеров, которые покидали Украину во время активной боксерской карьеры. Не только для тренировочного зарубежного боя, а фактически для постоянного проживания там.

Где во время боксерской карьеры жили братья Кличко?

Братья Кличко, пожалуй, самые известные украинские боксеры, которые во время своей активной спортивной карьеры больше всего находились за рубежом, а именно в Германии. Главной предпосылкой для этого было то, что в начале своей карьеры подписали контракт с крупнейшей промоутерской компанией Германии.

Кроме того, именно Германия в 1990-х – 2000-х годах была центром мирового бокса. Украинцы стали очень популярными в этой стране. Кроме боев в Германии, они активно участвовали в светской жизни. В частности, они были лицами брендов, снимались в рекламе, даже фильмах.

Понятно, что сейчас Виталий Кличко живет в Украине, поскольку он является городским головой Киева. А Владимир Кличко после завершения профессиональной карьеры преимущественно жил в США. Впрочем, с началом полномасштабной войны он начал жить в Украине и Германии больше, пытаясь участвовать в благотворительных проектах и помогать Украине.

Как жизнь в США повлияли на семью Александра Гвоздика?

Украинский боксер Александр Гвоздик, который родился в Харькове, вместе с семьей уже 12 лет живет в США. Он, его жена Дарья, 5-летний старший сын, многомесячная дочь перебрались за океан еще в 2014 году.

Уже в США у семьи родилась третья дочь. Боксер рассказывает, что его дети уже фактически никак не ассоциируют себя с Украиной. Даже в семье не используют украинский язык, а общаются только на английском.

Правда сам боксер неоднократно приезжал в Украину уже даже во время войны. Он активно помогает украинским военным, ремонтировал военные грузовики, обеспечивал подразделения боеприпасами. А еще Гвоздик неоднократно проводил благотворительные акции, чтобы закрыть потребности на те или иные сборы для военных.

Когда покинул Украину Сергей Деревянченко?

В том же 2014 году Украину вместе с семьей покинул другой боксер Сергей Деревянченко. Спортсмен живет в Нью-Йорке. Он рассказывал, что его семья чаще него летает в Украину. У него такая возможность выпадает нечасто, только в непродолжительных паузах между тренировочными сборами.

Он отмечал, что первые полгода жизни в США были необычными, но интересными. Этот опыт дал боксеру понять, где его дом, а где он в гостях. После начала полномасштабного вторжения, Деревянченко активно включился в помощь Родине. В частности, он стал амбассадором одного из фондов в США, который занимается помощью Украине.

