CEO авторитетного журнала The Ring Рик Рино посвятил поединку колонку, в которой объяснил, значение боя у величественных пирамид Гизы. 24 Канал адаптировал его статью для украинских фанатов бокса.

Усик – Верховен: что о бое пишут в The Ring?

Прежде всего следует сказать, что бой Усика и Верховена состоится по правилам бокса, поэтому никаких других гибридных разрешений, например бить ногами, – не будет. Болельщиков ждет бокс с привычными правилами.

Верховен, чье преимущество основывается на разнообразном арсенале ударов, выйдет на поединок, где ему разрешено использовать только руки, что является стихией Усика. Поэтому, кикбоксеру придется адаптироваться к другим правилам.

Вызов для Верховена не просто технический, а концептуальный. Бокс на самом высоком уровне требует экономии движений и принятия решений, на освоение которых могут уйти годы. 23 мая ему придется продемонстрировать это под светом прожекторов против соперника, который посвятил свою карьеру совершенствованию этих навыков,

– пишет Рино.

По мнению CEO журнала The Ring, для Усика риск заключается не столько в физическом плане, сколько в том, как его воспримут.

От него ожидают победы. Важно лишь то, как именно. Доминирование считается само собой разумеющимся; что угодно меньше вызовет вопросы,

– отметил он.

Зато для Верховена ситуация другая: победа станет сенсацией, но даже конкурентное выступление в течение двенадцати раундов вызовет уважение.

"Несмотря на всю интригу, этот бой, возможно, в итоге подтвердит то, на чем бокс давно настаивает. Ты можешь выйти на ринг, ты можешь принести с собой свою репутацию – но чтобы победить там, ты должен свободно владеть языком бокса. Когда в пустыне осядет пыль, спрятаться будет негде. Либо Верховен сотворит сенсацию века, либо бокс еще раз напомнит всем, чья это на самом деле игра", – подытожил Рино.

