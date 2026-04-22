CEO авторитетного журналу The Ring Рік Ріно присвятив поєдинку колонку, в якій пояснив, значення бою біля величних пірамід Гізи. 24 Канал адаптував його статтю для українських фанатів боксу.

Дивіться також Хто стане суперником Усика у 2026 році та яка дата бою

Усик – Верховен: що про бій пишуть у The Ring?

Передусім слід сказати, що бій Усика та Верховена відбудеться за правилами боксу, тому жодних інших гібридних дозволів, як-от бити ногами, – не буде. На вболівальників чекає бокс зі звичними правилами.

Верховен, чия перевага ґрунтується на різноманітному арсеналі ударів, вийде на поєдинок, де йому дозволено використовувати лише руки, що є стихією Усика. Відтак, кікбоксеру доведеться адаптуватися до інших правил.

Виклик для Верховена не просто технічний, а концептуальний. Бокс на найвищому рівні вимагає економії рухів і прийняття рішень, на освоєння яких можуть піти роки. 23 травня йому доведеться продемонструвати це під світлом прожекторів проти суперника, який присвятив свою кар'єру вдосконаленню цих навичок,

– пише Ріно.

На думку CEO журналу The Ring, для Усика ризик полягає не стільки у фізичному плані, скільки в тому, як його сприймуть.

Від нього очікують перемоги. Важливо лише те, як саме. Домінування вважається само собою зрозумілим; будь-що менше викличе питання,

– зазначив він.

Натомість для Верховена ситуація інша: перемога стане сенсацією, але навіть конкурентний виступ протягом дванадцяти раундів викличе повагу.

"Попри всю інтригу, цей бій, можливо, в підсумку підтвердить те, на чому бокс давно наполягає. Ти можеш вийти на ринг, ти можеш принести з собою свою репутацію – але щоб перемогти там, ти повинен вільно володіти мовою боксу. Коли в пустелі осяде пил, сховатися буде ніде. Або Верховен створить сенсацію століття, або бокс ще раз нагадає всім, чия це насправді гра", – підсумував Ріно.

