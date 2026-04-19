У коментарі Fight Hub TV тренер заявив, що результат бою Усик – Верховен очевидний. Фахівець не вірить у перемогу Верховена, який проведе тільки другий бій за правилами боксу.
Бій Усик – Верховен: хто фаворит?
На його думку, Ріко називають великим кікбоксером та боксером, щоб зробити зустріч привабливішою для вболівальників.
Якби Ріко бився проти когось іншого з топ-20 рейтингу, я сказав, що він має шанси. Проте я не даю йому абсолютно жодних шансів проти такого суперника, як Олександр Усик,
– сказав Скотт.
Водночас тренер похвалив Верховена за те, що він прийняв виклик зустрітися з непереможним Усиком.
"Я просто не уявляю, що Верховен дасть Усику дійсно складний бій. Я хвалю Ріко за його надзвичайний азарт, за те, що прийняв цей виклик, але коли йдеться про бокс, я завжди перебуватиму на очевидній стороні", – резюмував експерт.
Усик – Верховен: деталі поєдинку
- Поєдинок між бійцями офіційно оголосили наприкінці лютого. Туркі, відомий інвестор і промоутер, повідомив, що спортсмени зустрінуться у Єгипті.
- На кону поєдинку буде титул чемпіона світу за версією WBC, який з 2024 року утримує Усик. Українець виборов пояс у протистоянні з Тайсоном Ф'юрі.
- Що цікаво, першочергово у планах Верховена, як розповів сам кікбоксер, була зустріч з Ентоні Джошуа. Однак через смертельну аварію, в яку потрапив боксер з Британії, від ідеї поєдинку відмовилися.
- Усик і Верховен вже провели першу зустріч, коли побували на пресконференції у Лондоні. Бійці також провели напружену дуель поглядів.