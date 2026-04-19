У коментарі Fight Hub TV тренер заявив, що результат бою Усик – Верховен очевидний. Фахівець не вірить у перемогу Верховена, який проведе тільки другий бій за правилами боксу.

Дивіться також Хто стане суперником Усика у 2026 році та яка дата бою

Бій Усик – Верховен: хто фаворит?

На його думку, Ріко називають великим кікбоксером та боксером, щоб зробити зустріч привабливішою для вболівальників.

Якби Ріко бився проти когось іншого з топ-20 рейтингу, я сказав, що він має шанси. Проте я не даю йому абсолютно жодних шансів проти такого суперника, як Олександр Усик,

– сказав Скотт.

Водночас тренер похвалив Верховена за те, що він прийняв виклик зустрітися з непереможним Усиком.

"Я просто не уявляю, що Верховен дасть Усику дійсно складний бій. Я хвалю Ріко за його надзвичайний азарт, за те, що прийняв цей виклик, але коли йдеться про бокс, я завжди перебуватиму на очевидній стороні", – резюмував експерт.

Усик – Верховен: деталі поєдинку