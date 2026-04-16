Верховен розповів, що спершу планував бій не з Усиком, а проти колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа. Про це повідомляє The Ring.

Хто мав стати суперником Верховена замість Усика?

Та, як зазначив Ріко, зустріч з "Ей-Джеєм" зірвалася через трагічну аварію, в яку британський боксер потрапив у Нігерії наприкінці грудня 2025 року.

Спочатку обговорювався варіант із Джошуа, але після тієї трагедії ми вирішили відмовитися від бою і почали шукати інші можливості,

– сказав кікбоксер.

Довідка. Як повідомляє Daily Mail, смертельна аварія з Джошуа сталася 29 грудня. Унаслідок ДТП загинули два пасажири автомобіля Lexus – Роберт Латц і Сіна Гамі, які були друзями боксера. Сам спортсмен отримав незначні травми, але був швидко виписаний з лікарні.

Верховен додав, що після того, як бій з Джошуа став неможливим, виникла ідея провести поєдинок двох абсолютних чемпіонів світу з різних видів спорту.

Я довго був абсолютним чемпіоном у кікбоксингу, він (Усик – 24 Канал) – у боксі. І коли ми це запропонували, відповідь була одразу позитивною,

– сказав нідерландець.

Як відомо, Світова боксерська рада санкціонувала зустріч Усика та Верховена. Кікбоксер зазначив, що WBC – це єдина боксерська організація, яка визнає кікбоксинг і муай-тай.

"Саме тому вони бачать у мені цінного суперника для Усика, враховуючи мої досягнення", – резюмував Ріко.

