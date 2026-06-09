Черкашин соглашается – решение рефери было ошибкой, и он слишком рано остановил бой. Об этом сообщает Sport.ua.

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Спортсмен поделился обсуждением скандального решения с другим рефери, который ранее работал на поединках Теренса Кроуфорда и Усика. В разговоре с украинским бойцом специалист подчеркнул, что Лайсон допустил ошибку.

Я спросил у него, как ему остановка, тот сказал, что судья жестко накосячил. Он сказал, что рефери действительно мог не слышать гонг, но он должен был услышать стук за 10 секунд до конца раунда. Это всегда очень громко. Ранняя остановка, мы не знаем, что было в 12-м раунде,

– рассказал Черкашин.

По мнению бойца, Лайсон сделал "медвежью услугу" как Усику, так и Верховену, ведь помешал одержать убедительную победу Александру в последнем раунде, а для Рико – продолжить поединок.

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