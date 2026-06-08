Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что Кабаел уже готов к поединку с Усиком. Об этом сообщает Ring Magazine.
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Джошуа назвал Кабаэла следующим лидером после Усика
"Я считаю, что Агит готов, ведь он вызывает на бой Александра Усика. Агит уже давно находится на этом уровне, и сейчас он готов. Мне не терпится на это посмотреть", – сказал "Эй-Джей".
По мнению британца, у Кабаэла есть потенциал стать абсолютным лидером в супертяжелом весе и справиться с грузом ответственности. В то же время Джошуа предостерег немецкого боксера, что тот превратится в мишень как Усик.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Сейчас это заметно по Усику. Он под прицелом, потому что люди ждут малейшего проявления уязвимости. Агит имеет потенциал. Мы хотим увидеть, сможет ли он стать чемпионом, чтобы узнать, оправдает ли он наши ожидания,
– заявил Джошуа.
Что известно о бое Усик – Кабаэл
- После того, как Усик 24 мая победил Рико Верховена, Мировой боксерский совет санкционировал бой между украинцем и Кабаелом. Как сообщил промоутер Фрэнк Уоррен, у команды Александра есть 30 дней, чтобы договориться о бое.
- В настоящее время не известно, на каком этапе находятся переговоры сторон и ведутся ли они вообще. В то же время Кабаел несколько раз обращался к Усику, требуя от того конкретики.
- Непобедимый немец хочет, чтобы Александр принял бой с ним или же освободил чемпионский титул. Более того, Агит готов подраться с Деонтеем Уайлдером, если Усик таки откажется от поединка.
- Предварительно, по словам промоутера Уоррена, встреча Усика и Кабаела может состояться осенью 2026 года в Германии.