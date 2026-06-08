Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что Кабаел уже готов к поединку с Усиком. Об этом сообщает Ring Magazine.

Смотрите также Верховена отстранили от бокса после того, что произошло в бою против Усика

Джошуа назвал Кабаэла следующим лидером после Усика

"Я считаю, что Агит готов, ведь он вызывает на бой Александра Усика. Агит уже давно находится на этом уровне, и сейчас он готов. Мне не терпится на это посмотреть", – сказал "Эй-Джей".

По мнению британца, у Кабаэла есть потенциал стать абсолютным лидером в супертяжелом весе и справиться с грузом ответственности. В то же время Джошуа предостерег немецкого боксера, что тот превратится в мишень как Усик.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Сейчас это заметно по Усику. Он под прицелом, потому что люди ждут малейшего проявления уязвимости. Агит имеет потенциал. Мы хотим увидеть, сможет ли он стать чемпионом, чтобы узнать, оправдает ли он наши ожидания,

– заявил Джошуа.

Что известно о бое Усик – Кабаэл