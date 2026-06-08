Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа заявив, що Кабаєл вже готовий до поєдинку з Усиком. Про це повідомляє Ring Magazine.

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Джошуа назвав Кабаєла наступним лідером після Усика

"Я вважаю, що Агіт готовий, адже він викликає на бій Олександра Усика. Агіт уже давно перебуває на цьому рівні, і зараз він готовий. Мені кортить на це подивитися", – сказав "Ей-Джей".

На думку британця, у Кабаєла є потенціал стати абсолютним лідером у надважкій вазі та впоратися з тягарем відповідальності. Водночас Джошуа застеріг німецького боксера, що той перетвориться на мішень як Усик.

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Зараз це помітно по Усику. Він під прицілом, тому що люди чекають на найменший прояв вразливості. Агіт має потенціал. Ми хочемо побачити, чи зможе він стати чемпіоном, щоб дізнатися, чи виправдає він наші очікування,

– заявив Джошуа.

Що відомо про бій Усик – Кабаєл