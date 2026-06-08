Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі знову звернувся до володаря титулів WBC, WBA та IBF із закликом провести очний поєдинок. Відео він опублікував на своїй сторінці в інстаграм.

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Як Кабаєл звернувся до Усика?

Кабаєл нагадав, що минув уже тиждень відтоді, як WBC зобов'язала сторони розпочати процес організації бою, однак жодних новин щодо переговорів досі немає.

Минув тиждень відтоді, як WBC наказала провести цей бій. І досі жодних новин. Дамо вболівальникам те, чого вони хочуть, – або звільни пояс і дозволь наступному поколінню взяти естафету. А до того часу ми й далі будемо pushing the horses,

– заявив Кабаєл.

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Своє звернення німецький боксер супроводив іронічним відео. У ролику Кабаєл перебуває на рингу разом із конем під ремікс на відому фразу Усика "Don't Push The Horses", яка вже стала популярним мемом серед шанувальників боксу.

Нагадаємо, Кабаєл є тимчасовим чемпіоном WBC і претендує на статус обов'язкового претендента на повноцінний титул, яким володіє Усик. Очікується, що найближчим часом сторони мають визначитися щодо подальших кроків у переговорах про можливий чемпіонський бій.

Усик – Кабаєл: що відомо про бій?

WBC офіційно затвердила цей бій як обов'язковий захист титулу. Рішення було прийняте після того, як в ніч на 24 травня Усик успішно захистив свої чемпіонські пояси (WBA, WBC, IBF та The Ring), перемігши нідерландського кікбоксера Верховена технічним нокаутом у 11-му раунді.

Одразу після перемоги Усика Кабаєл піднявся на ринг і кинув виклик українцю. Пізніше він опублікував оригінальне відео-виклик у соцмережах, де на тлі українського прапора закликав Усика або підписати контракт, або "звільнити пояс для наступного покоління".

Планується, що вечір боксу відбудеться на футбольному стадіоні в Німеччині.

Кабаєл залишається непереможним у професійному боксі з рекордом 27 перемог, з яких 19 нокаутом.