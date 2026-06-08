Такий сценарій стане можливим, якщо Усик відмовиться проводити бій з Кабаєлом, який є обов'язковим претендентом за версією WBC. Про це повідомляє Boxing news 24/7.
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Кабаєл обрав заміну Усику
У цьому випадку Агіт стане повноцінним чемпіоном і вже заявив, що готовий зустрітися з Вайлдером.
Давайте проведемо бій у Німеччині. Деонтей Вайлдер проти Кабаєла,
– сказав Кабаєл в інтерв'ю talkSport Boxing.
Нагадаємо, Вайлдер – колишній чемпіон світу за версією WBC. На рахунку американця 45 перемог (43 нокаутом), 4 поразки та одна нічия. Попередній бій "Бронзового бомбардувальника" відбувся у квітні 2026 року, коли він роздільним рішенням суддів переміг Дерека Чісору.
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Усик – Кабаєл: що відомо про бій
- У лютому 2025-го 33-річний Кабаєл переміг китайського боксера Чжана Чжілея і здобув титул тимчасового чемпіона WBC. Ця перемога зробила його обов'язковим претендентом на повноцінний чемпіонський пояс, який Усик утримує з 2024 року.
- Український спортсмен здобув титул у першому поєдинку з Тайсоном Ф'юрі.
- Напередодні Світова боксерська рада санкціонувала бій Усик – Кабаєл. Тому в Усика є 30 днів на переговори, після чого йому доведеться піти або на промоутерські торги, або зробити пояс WBC вакантним.
- Команда німецького боксера веде переговори з Олександром. Зокрема, промоутер Френк Воррен впевнений, що поєдинок відбудеться восени 2026 року. За його інформацією, бій найімовірніше прийме Німеччина.