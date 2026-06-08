Такий сценарій стане можливим, якщо Усик відмовиться проводити бій з Кабаєлом, який є обов'язковим претендентом за версією WBC. Про це повідомляє Boxing news 24/7.

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Кабаєл обрав заміну Усику

У цьому випадку Агіт стане повноцінним чемпіоном і вже заявив, що готовий зустрітися з Вайлдером.

Давайте проведемо бій у Німеччині. Деонтей Вайлдер проти Кабаєла,

– сказав Кабаєл в інтерв'ю talkSport Boxing.

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Нагадаємо, Вайлдер – колишній чемпіон світу за версією WBC. На рахунку американця 45 перемог (43 нокаутом), 4 поразки та одна нічия. Попередній бій "Бронзового бомбардувальника" відбувся у квітні 2026 року, коли він роздільним рішенням суддів переміг Дерека Чісору.

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Усик – Кабаєл: що відомо про бій