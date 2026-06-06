Відомий експерт висловив свою думку про перспективи нідерландця у професійному ринзі та назвав бажаних суперників для зірки кікбоксингу. Про це він розповів на ютуб-каналі Boxing King Media.

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Кого Інгл бачить суперником Верховена?

Інгл висловив великий інтерес до перевірки сил нідерландця проти еліти хевівейту. Серед пріоритетних варіантів тренер виділив чинного володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа та ексчемпіона світу Тайсона Ф'юрі.

Було б цікаво побачити його бій проти Даніеля Дюбуа. Я думаю, це був би хороший бій. З будь-яким топ-надважковаговиком,

– заявив Інгл.

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Окрім цього, фахівець запропонував варіант поєдинку проти британця Девіда Аллена, який міг би принести Верховену солідний гонорар у розмірі мільйона фунтів стерлінгів. За словами тренера, промоутер Едді Гірн натякав на проведення чергового масштабного поєдинку, яким і може стати цей бій.

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Що сказав Інг про Верховена?

Аналізуючи гіпотетичний поєдинок Верховена проти зірки ММА Френсіса Нганну, британський тренер виявився безапеляційним.

Я думаю, що він нокаутував би Нганну,

– підкреслив фахівець.

Інгл також провів паралель із виступами Нганну в боксі, згадавши його сенсаційний дебют проти Ф'юрі та подальшу швидку поразку від Ентоні Джошуа. На думку тренера, новий великий поєдинок Верховена проти топ-боксера також допоможе дати відповідь на питання щодо його попереднього виступу проти Олександра Усика.

"Було б цікаво порівняти Верховена з іншим топ-надважковаговиком, щоб побачити, як він себе покаже, чи це була просто випадковість з Усиком. Бо я думаю, якщо ви поставите його з кимось на кшталт Дюбуа, Тайсона Ф'юрі або з будь-яким топ-надважковаговиком, то якщо вони легко переможуть, тоді можна подумати, що це був невдалий вечір для Усика. Але я не думаю, що таке станеться, тому що Ріко – дуже міцний боєць", – підсумував Інгл.

Як пройшов другий боксерський бій Верховена?

Другий професійний боксерський поєдинок нідерландського кікбоксера завершився його поразкою технічним нокаутом у 11-му раунді від чинного українського чемпіона Олександра Усика. Історична зустріч відбулася в ніч на 24 травня в єгипетській Гізі на фоні відомих пірамід. Наприкінці поєдинку кікбоксер помітно втратив сили, а в 11-му раунді Усик провів серію ударів, відправивши суперника в нокдаун, після чого рефері зупинив бій, зафіксувавши технічний нокаут.

Для Верховена це був лише другий бій у професійному боксі – у дебюті він здобув перемогу нокаутом над Яношем Фінфері.