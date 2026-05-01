У цьому матеріалі 24 Канал зібрав історії відомих боксерів, які залишали Україну під час активної боксерської кар'єри. Не лише для тренувального закордонного бою, а фактично для постійного проживання там.

До теми Між Києвом і Мюнхеном: де живе Володимир Кличко зараз

Де під час боксерської кар'єри жили брати Клички?

Брати Клички, мабуть, найвідоміші українські боксери, які під час своєї активної спортивної кар'єри найбільше перебували за кордоном, а саме в Німеччині. Найголовнішою передумовою для цього було те, що на початку своєї кар'єри підписали контракт із найбільшою промоутерською компанією Німеччини.

Крім того, саме Німеччина в 1990-х – 2000-х роках була центром світового боксу. Українці стали дуже популярними в цій країні. Крім боїв у Німеччини, вони активно брали участь у світському житті. Зокрема, вони були обличчями брендів, знімались у рекламі, навіть фільмах.

Зрозуміло, що зараз Віталій Кличко живе в Україні, оскільки він є міським головою Києва. А Володимир Кличко після завершення професійної кар'єри переважно жив у США. Утім із початком повномасштабної війни він почав жити в Україні та Німеччині більше, намагаючись брати участь у благодійних проєктах і допомагати Україні.

Як життя в США вплинули на родину Олександра Гвоздика?

Український боксер Олександр Гвоздик, який народився в Харкові, разом із родиною вже 12 років живе в США. Він, його дружина Дар'я, 5-річний старший син, кількамісячна донька перебрались за океан ще у 2014 році.

Уже в США в родини народилась третя донька. Боксер розповідає, що його діти вже фактично ніяк не асоціюють себе з Україною. Ба навіть у родині не використовують українську мову, а спілкуються тільки англійською.

Щоправда сам боксер неодноразово приїжджав в Україну вже навіть під час війни. Він активно допомагає українським військовим, ремонтував військові вантажівки, забезпечував підрозділи боєприпасами. А ще Гвоздик неодноразово проводив благодійні акції, щоб закрити потреби на ті чи інші збори для військових.

Коли залишив Україну Сергій Дерев'янченко?

Того ж 2014 року Україну разом із родиною залишив інший боксер Сергій Дерев'янченко. Спортсмен живе в Нью-Йорку. Він розповідав, що його родина частіше за нього літає в Україну. У нього така можливість випадає нечасто, лише в нетривалих паузах між тренувальними зборами.

Він зазначав, що перші пів року життя в США були незвичними, але цікавими. Цей досвід дав боксеру зрозуміти, де його дім, а де він у гостях. Після початку повномасштабного вторгнення, Дерев'янченко активно долучився до допомоги Батьківщині. Зокрема, він став амбассадором одного з фондів у США, який займається допомогою Україні.

Останні новини про українських боксерів: коротко

Усик розповів, як його обдурила його ж команда. Вона обіцяла спортсмену лазню, а натомість провела кардіотренування.

Британець Ріакпоре чекає, щоб Усик відмовився від одного зі своїх титулів. Тоді боксер стане претендентом на нього.

Для Усика назвали найголовніший ризик наприкінці кар'єри. Він полягає в тому, чи буде українець домінувати на ринзі в бою з Верховеном.