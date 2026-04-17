16 квітня об'єднаний чемпіон світу у надважкій вазі опублікував у соцмережах нове відео. 39-річний боксер розповів, як проходить його день.
Дивіться також Усик відповів, коли відбудеться його бій з Тайсоном Ф'юрі
Як Усик готується до бою проти Верховена?
За словами Усика, команда обіцяла йому баню і відновлювальний день, але потім привели в зал на кардіотренування. Спортсмен жартома побідкався, що його обдурили.
Також чемпіон не забув показати всіх, хто перебуває з ним у тренувальному таборі. Зокрема, це відомий боксер Дмитро Митрофанов, а також колишній тренер Дениса Берінчика та Ентоні Джошуа – Єгор Голуб.
Усик – Верховен: головне про бій за титул WBC
Туркі, відомий промоутер та інвестор із Саудівської Аравії, наприкінці лютого повідомив про так званий кросовер-бій між Усиком і Верховеном, який відбудеться 23 травня. Це буде зустріч двох колишніх абсолютних чемпіонів світу в боксі та кікбоксингу.
Офіційно бій санкціонувала Світова боксерська рада, дозволивши українцю провести добровільний захист чемпіонського поясу WBC. Цей титул спортсмен виборов у боях проти Тайсона Ф'юрі у 2024 році.
Для Усика це буде 25-й бій на професійному рингу, тоді як нідерландець тільки вдруге у кар'єрі надягне боксерські рукавички. Єдиний бій за правилами боксу Ріко провів у 2014 році.
Через відсутність досвіду в боксі Верховена вважають так званим андердогом протистояння. Зокрема, екстренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський у коментарі 24 Каналу заявив, що Усик не матиме проблем у бою через велику різницю у спеціалізації спортсменів. Експерт наголосив, що в боксерському поєдинку нідерландець не зможе використовувати свою головну перевагу – удари ногами.
Додамо, що нещодавно стало відомо, хто виступить в андеркарді боксерського вечора у Гізі (Єгипет). Головною подією перед боєм Усика стане поєдинок за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у другій середній вазі.