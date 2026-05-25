Між іншим, після перемоги українця над нідерландцем, Кабаєл вийшов у ринг кликати Усика на бій. А в інтерв'ю для ютуб-каналу Seconds Out німецький боксер оцінив перспективи свого бою проти Олександра, форму Усика та його перемогу над Верховеном.

Як Кабаєл оцінив перемогу Усика над Верховеном?

Кабаєл розповів, що бій Усика проти Верховена був захопливим. Він вважає, що за очками переміг би саме нідерландець, але він не суддя, щоб оцінювати правильність рішення рефері зупинити бій в 11 раунді та присудити українцю перемогу технічним нокаутом.

Думаю, що Усик незадоволений своїм виступом,

– зазначив німець.

Він продовжив, що в наступному бою українець захоче показати себе значно краще.

Чому Кабаєл упевнений, що наступний поєдинок Усик проведе з ним?

За словами Агіта, Усик свій наступний поєдинок має провести з ним у Німеччині. Він дуже довго чекає на цю можливість і готовий до неї на всі 100 відсотків. Усі німецькі та курдські фани чекають на цей поєдинок, тож, якщо Туркі Аль Аш-Шейх організує цей бій він збере дуже багато вболівальників.

"Проблема в тому, що можливий реванш із Верховеном може завадити моїм планам. Утім я претендент номер один. Це був виставковий бій. Тому спочатку має бути Кабаєл, а потім уже можна говорити про щось інше", – зауважив спортсмен.

Він додав, що побачив багато хорошого для себе в поєдинку Усика з Верховеном. Він і його тренер уже підготували тактику на бій із українцем. Тож, тепер треба тільки з'ясувати, коли все ж відбудеться його поєдинок із українцем.

Останні новини про Олександра Усика: коротко

Усик втретє захистив свій титул WBC. Це сталось завдяки перемозі над Ріко Верховеном у Гізі.

Наступний бій Усик може провести знову проти Верховена, тобто, це буде реванш. Або ж його наступним опонентом буде Агіт Кабаєл.

Перемога Усика над Верховеном викликала багато дискусій у світі боксу. Спортсмени та тренери говорять про рішення судді та загалом рівень, який продемонстрували на ринзі Усик і Верховена.