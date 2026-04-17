16 апреля объединенный чемпион мира в супертяжелом весе опубликовал в соцсетях новое видео. 39-летний боксер рассказал, как проходит его день.
Смотрите также Усик ответил, когда состоится его бой с Тайсоном Фьюри
Как Усик готовится к бою против Верховена?
По словам Усика, команда обещала ему баню и восстановительный день, но потом привели в зал на кардиотренировку. Спортсмен в шутку побидкался, что его обманули.
Также чемпион не забыл показать всех, кто находится с ним в тренировочном лагере. В частности, это известный боксер Дмитрий Митрофанов, а также бывший тренер Дениса Беринчика и Энтони Джошуа – Егор Голуб.
Усик – Верховен: главное о бое за титул WBC
Турки, известный промоутер и инвестор из Саудовской Аравии, в конце февраля сообщил о так называемом кроссовер-бое между Усиком и Верховеном, который состоится 23 мая. Это будет встреча двух бывших абсолютных чемпионов мира в боксе и кикбоксинге.
Официально бой санкционировал Всемирный боксерский совет, позволив украинцу провести добровольную защиту чемпионского пояса WBC. Этот титул спортсмен завоевал в боях против Тайсона Фьюри в 2024 году.
Для Усика это будет 25-й бой на профессиональном ринге, тогда как голландец только второй раз в карьере наденет боксерские перчатки. Единственный бой по правилам бокса Рико провел в 2014 году.
Из-за отсутствия опыта в боксе Верховена считают так называемым андердогом противостояния. В частности, экстренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский в комментарии 24 Каналу заявил, что Усик не будет иметь проблем в бою из-за большой разницы в специализации спортсменов. Эксперт отметил, что в боксерском поединке нидерландец не сможет использовать свое главное преимущество – удары ногами.
Добавим, что недавно стало известно, кто выступит в андеркарде боксерского вечера в Гизе (Египет). Главным событием перед боем Усика станет поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе.