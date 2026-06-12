Боксер считает, что слабое выступление Усика против Верховена заключается в том, что украинец не настроился на бой и не уважал своего соперника. Его слова передает Froch On Fighting.

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Каковы шансы Верховена победить Джошуа и Фьюри

"Усик – обычный человек, он не смог настроиться на соперника,, которого не уважал", – сказал Нельсон.

В этом контексте экс-чемпион считает, что Верховен вряд ли будет иметь шансы на победу в потенциальном поединке против Энтони Джошуа или Тайсона Фьюри.

Он объяснил, что Рико после поединка против Усика утратил эффект неожиданности, которым воспользовался в противостоянии с украинцем.

Если бы он вышел против Тайсона Фьюри, и никто его не видел – Рико победил бы обоих. Теперь, когда мы знаем, что представляет собой Рико, Энтони Джошуа, вероятно, сделал бы то же самое, что произошло с Фрэнсисом Нганну,

– заявил Нельсон.

Он добавил, что Верховен смог бы победить Джошуа или Фьюри, если бы они встретились с ним впервые, не видя его выступлений ранее.

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