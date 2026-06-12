Боксер вважає, що слабкий виступ Усика проти Верховена полягає у тому, що українець не налаштувався на бій і не поважав свого суперника. Його слова передає Froch On Fighting.
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Які шанси Верховена перемогти Джошуа та Ф'юрі
"Усик – звичайна людина, він не зміг налаштуватися на суперника, якого не поважав", – сказав Нельсон.
У цьому контексті ексчемпіон вважає, що Верховен навряд чи матиме шанси на перемогу в потенційному поєдинку проти Ентоні Джошуа або Тайсона Ф'юрі.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Він пояснив, що Ріко після поєдинку проти Усика втратив ефект несподіванки, яким скористався у протистоянні з українцем.
Якби він вийшов проти Тайсона Ф'юрі, і ніхто його не бачив – Ріко переміг би обох. Тепер, коли ми знаємо, що являє собою Ріко, Ентоні Джошуа, ймовірно, зробив би те саме, що сталося з Френсіс Нганну,
– заявив Нельсон.
Він додав, що Верховен зміг би перемогти Джошуа чи Ф'юрі, якби вони зустрілися з ним уперше, не бачивши його виступів раніше.
Усик – Верховен: як завершився бій і чи буде реванш
- Поєдинок спортсменів відбувся 24 травня у Гізі (Єгипет) і завершився суперечливою перемогою Усика. Практично протягом усього поєдинку Верховен завдав більше ударів і був активнішим, що дозволило йому лідирувати на суддівських записках після 10-го раунду.
- Ситуація різко змінилася в 11-му раунді, коли Олександр влучив потужним аперкотом, яким відправив Ріко у нокдаун. Наприкінці раунду Усик намагався нокаутувати суперника: під шквалом ударів українця рефері Марк Лайсон зупинив бій.
- Задвяки цьому Олександр здобув перемогу технічним нокаутом і захистив звання чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF.
- Утім, результат бою викликав жваву дискусію, адже рішення рефері зупинити протистояння було одночасно з фінальним гонгом. Зокрема, Верховен переконаний, що в нього забрали можливість продовжити бій і виграти зустріч.
- Таким чином Ріко вимагає реваншу й Усик погодився на ще одну зустріч. Однак перед ще одним поєдинком українцю потрібно провести обов'язковий захист поясу WBC проти Агіта Кабаєла.