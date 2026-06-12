На думку Джона, 39-річний Усик обере бій проти Тайсона, аніж завершення кар'єри. Його слова передає Seconds Out.
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Усик – Ф'юрі 3: чи відбудеться бій?
Батько "Циганського короля" аргументував свою думку тим, Усик і Ф'юрі можуть побитися за велику суму грошей.
Ці чоловіки можуть ніколи не піти на пенсію. Подивись на Тайсона. Я ніколи не хотів боксувати, і досі не хочу. Але знаєш, якщо вони не щасливі, коли сидять вдома, нехай б'ються. Нехай роблять те, що хочуть робити,
– сказав Ф'юрі.
Усик та Ф’юрі зустрічалися один з одним двічі – спочатку у травні 2024-го, а потім у грудні. У першому випадку українець переміг роздільним рішенням, а у другому одностайним.
Що відомо про третій бій Усика та Ф'юрі
- Нещодавно 39-річний Усик оголосив плани щодо завершення кар'єри, відповідно до яких йому залишилося провести тільки два поєдинки. У своїй заяві українець сказав, що саме Ф'юрі має стати його останнім опонентом.
- Чутки про другий реванш підігрів і сам "Циганський король", який у травні кинув виклик Олександру. Усик погодився на бій та зазначив, що готовий його провести у будь-якому куточку світу.
- Утім, організація поєдинку наразі малоймовірна, адже на Ф'юрі щонайменше чекає один важливий бій. Вже восени він має побитися проти ексчемпіона світу Ентоні Джошуа.
- Щодо Усика, то українському спортсмену потрібно провести обов'язковий бій проти Агіта Кабаєла, щоб не втратити титул WBC.
- Таким чином перед очним протистоянням Усику та Ф'юрі слід пройти проміжних суперників.