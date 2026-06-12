На думку Джона, 39-річний Усик обере бій проти Тайсона, аніж завершення кар'єри. Його слова передає Seconds Out.

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Усик – Ф'юрі 3: чи відбудеться бій?

Батько "Циганського короля" аргументував свою думку тим, Усик і Ф'юрі можуть побитися за велику суму грошей.

Ці чоловіки можуть ніколи не піти на пенсію. Подивись на Тайсона. Я ніколи не хотів боксувати, і досі не хочу. Але знаєш, якщо вони не щасливі, коли сидять вдома, нехай б'ються. Нехай роблять те, що хочуть робити,

– сказав Ф'юрі.

Усик та Ф’юрі зустрічалися один з одним двічі – спочатку у травні 2024-го, а потім у грудні. У першому випадку українець переміг роздільним рішенням, а у другому одностайним.

Що відомо про третій бій Усика та Ф'юрі