Промоутер Френк Воррен заявив, що бій Усика проти офіційного претендента на пояс WBC Агіта Кабаєла буде санкціоновано Світовою боксерською радою. Таку думку він висловив у коментарі iFL TV.

Хто стане наступним суперником Усика?

Воррен зазначив, що після того, як Усик проведе поєдинок з Верховеном, буде санкціоновано обов'язковий захист проти Кабаєла.

Ми будемо наполягати на цьому,

– сказав промоутер.

Він висловив впевненість, що WBC санкціонує цей бій, а останнє слово буде за 39-річним українцем.

"Олександр вирішуватиме, захоче він битися з ним чи зробить вакантним титул", – заявив Воррен і додав, що для WBC не буде проблемою санкціонувати бій за пояс WBC.

Що означає відмова Усика від бою?

У кар'єрі Усика було кілька прецедентів, коли він відмовлявся від обов'язкових захистів своїх титулів. Найбільш свіжий випадок стався у листопаді 2025 року, коли спортсмен звільнив пояс WBC, відмовившись від бою з Фабіо Вордлі. Після цього титул перейшов до британського боксера.

Ще один схожий випадок стався у 2024 році. Тоді Усик звільнив титул IBF, щоб провести реванш з Даніелем Дюбуа.

Наразі українець, окрім поясу WBC, утримує чемпіонські титули за версією WBA та IBF. Останній з цих титулів спортсмен повернувся у липні 2025 року, коли вдруге переміг Даніеля Дюбуа.

Чи реальний бій Усика з Кабаєлом?

У березні Усик у коментарі Source of Boxing повідомив, що до завершення кар'єри проведе тільки три бої. Спортсмен чітко заявив, що планує зустрітися з Верховеном, переможцем протистояння Вордлі – Дюбуа, а також Тайсоном Ф'юрі. Тим самим він виключив зі списку претендентів Кабаєла.

Слова чемпіона світу неабияк розгнівали непереможного Кабаєла, який переконаний, що заслужив право на бій. Ба більше, промоутер німця Френк Воррен сказав, що готовий до суду, якщо WBC не організувати бій його клієнта з Усиком.

Згодом Усик все ж пом'якшив свою риторику й сказав, що може провести бій з Агітом, однак зауважив, що не зобов'язаний це робити.

Зверніть увагу! 23 лютого 2025 Кабаєл виграв пояс тимчасового чемпіона світу WBC у надважкій вазі у поєдинку проти китайця Чжан Чжілея. Тим самим він став обов'язковим суперником Усика. За даними BoxRec, німець виграв 27 боїв на професійному рингу (19 нокаутом) і не зазнав жодної поразки.

Що далі для Усика?