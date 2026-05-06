Часто инициаторами этих поединков были сами россияне, сообщает 24 Канал. И приятно признавать тот факт, что россияне выкладывали целую кучу денег, чтобы "получить в дыню" от украинских звезд мирового бокса.

Как Владимир Кличко унизил "витязя"?

Россиянин Александр Поветкин добивался боя с Владимиром Кличко с 2009 года. И в итоге получил его в 2013 году. В этом ему помогли российские олигархи, которые собрали более 23 миллионов долларов призовых, 75% из которых отводились украинцу.

Впрочем никаких перспектив победить у россиянина не было. Ему могло помочь только чудо. По котировкам букмекеров, коэффициент на победу "Доктора Стальной Молот" составлял 1,1. Собственно свое преимущество Кличко-младший легко доказал на ринге.

Во время всего боя Владимир использовал фактически только левую руку. Статистика ударов была просто потрясающая – 139 против 59. И хотя бой длился все 12 раундов, судьи единогласно отдали победу Кличко над "русским витязем" с одинаковым счетом 119-104.

Почему Усик дрался в Москве во время АТО?

В 2018 году, уже после того, как 4 года длилась война на Востоке Украины, в Москву приехал Александр Усик, чтобы победить российского боксера Мурата Гассиева. Первоначально этот бой должен был состояться в Саудовской Аравии, впрочем россияне добились того, чтобы поединок приняла столица России.

Интересно, чем было мотивировано такое их решение. Очевидно, они надеялись, что Гассиев выиграет у непобедимого украинского чемпиона. Впрочем унижение россиян началось еще до начала боя. Все потому, что за 4 года после начала АТО в столице России звучал гимн Украины, который, к слову, российские исполнители, пытались выполнить как можно ужаснее.

Относительно боя, то Усик тотатльно доминировал на ринге. Гассиев хоть и продержался все 12 раундов, но украинец одержал победу единогласным решением судей. Один из них отдал Усику все 12 раундов, а остальные двое – 11 из 12 раундов.

Какой была победа Владимира Кличко над Султаном Ибрагимовым?

Поединок против Александра Поветкина не был для Кличко-младшего первой встречей с россиянином на ринге. В феврале 2008 года украинец уже побеждал Султана Ибрагимова. Правда тот бой проходил не в Москве, а в Нью-Йорке.

Для "Доктора Стальной Молот" это была довольно легкая победа. Он хоть и не нокаутировал россиянина, но победил единогласным решением судей. Между прочим для украинца это была знаковая победа – юбилейная под номером 50 в его карьере.

Кроме того, благодаря этой виктории Владимир Кличко завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF \ IBO и WBO. После боя украинец прокомментировал свою победу так.

Поединок против Султана Ибрагимова был очень сложным. Он постоянно отступал и был очень осторожным. Однако, результат поединка, говорит сам за себя. Уверен, что никто не вправе сомневаться в моей победе,

– заявил Кличко-младший.

Фанаты бокса после боя отмечали, что украинец не добивал россиянина, а намеренно играл с ним как с грушей. Все единогласно признали тотальное доминирование Кличко-младшего над Ибрагимовым и его заслуженную победу.

