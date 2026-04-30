В своих соцсетях Усик в очередной раз поделился деталями тренировок. 39-летний спортсмен пошутил, что снова попал в "аферу", имея в виду кардиотренировки, которые у него приходятся на четверг.

Как "обманули" Усика?

Несколько недель назад боксер жаловался, что его "обманула" собственная команда. Тогда, по словам бойца, ему обещали баню и восстановительный день, но потом привели в зал на кардиотренировку. В четверг, 30 апреля, Александр признался, что ситуация повторилась.

Я снова попал в эту аферу четверга. Меня снова обманули. Я сижу и думаю – зачем это мне?,

– сказал чемпион мира.

Украинец показал тренажеры, где должен бежать, а также посмеялся над своими тренерами, назвав их "аферистами".

"Меня снова обманули, как я мог повестись на это второй раз?", – добавил боксер.

Впоследствии Усик опубликовал новое сообщение, в котором сообщил, что завершил тренировку, которая длилась 90 минут. Он также назвал "смотрящим" своего тренера Егора Голуба.

Как тренируется Усик?

В 2023 году украинский боксер в интервью легендарному футболисту Гари Невиллу рассказал о своих тренировках.

Тогда Усик сказал, что его первая тренировка начинается в пять утра преимущественно кардио. Вторая тренировка, по словам спортсмена, начинается в двенадцать часов дня.

"Если это бассейн, то проплываю не менее двух километров", – рассказывал Александр.

Основная тренировка Усика, как отметил боец, в шесть вечера. Трижды в неделю он проводит спарринги, а также каждую субботу пробегает 10 – 20 километров.

"Воскресенье – это мой день, который я посвящаю молитве и походу в церковь, читаю книги, изучаю английский язык или записываю какие-то мысли в дневник, пишу стихи", – добавил спортсмен.

Обратите внимание! Усик скрывает детали своих тренировок, о чем рассказал Петер Кадиру. Немецкий боксер, который побывал в лагере украинца, сказал, что не смог узнать много о его тренировках из-за секретности команды чемпиона. Кадиру отметил, что Усик очень много двигается во время спаррингов, не стоит на месте, а также, что украинец веселый и иногда шутит, хотя не говорит на английском.

