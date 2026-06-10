В этом материале 24 Канал собрал истории самых известных во всем мире украинских боксеров. В частности, почему они стали такими популярными в мире.

Интересно Усик или Кличко: кто самый сильный боксер в Украине

Кто может считаться лучшим боксером Украины?

Существует рейтинг BoxRec, который может объективно показать рейтинг лучших боксеров той или иной страны. Среди украинцев самое высокое место в нем занимает Владимир Кличко. Он стал известным на весь мир еще в 1996 году, когда выиграл Олимпийские игры в Атланте.

После он дольше всех в истории супертяжелого веса удерживал титул чемпиона мира с 2006 по 2015 годы. За всю карьеру он победил 23 соперников в чемпионских боях, что тоже является рекордом. В общем "Доктор Стальной Молот" провел 69 боев, в которых победил 65 раз.

Кто на втором месте?

На втором месте в рейтинге лучших боксеров Украины – Виталий Кличко. Кличко-старший, как и его младший брат, свою боксерскую карьеру строил в Германии. Виталий Кличко есть в Книге Рекорде Гиннеса, как первый чемпион мира в супертяжелом весе с наибольшим процентом побед нокаутом в титульных боях.

В 2022 году его имя официально внесли в Международный зал боксерской славы в США. Интересно, что в бокс Виталий Кличко пришел из кикбоксинга, где также имел титулы. В общем Кличко одержал 45 побед в 47 поединках.

Почему Александр Усик ниже Кличко?

Александр Усик в рейтинге BoxRec занимает третье место. Хотя, наверное, именно он сейчас самый известный боксер из Украины. Александр Усик известен на весь мир не только своими победами на ринге. К слову, он до сих пор остается непобедимым.

Усик привлекает внимание, в частности, своими образами, в которых приходит на пресс-конференции и, конечно же, выходит на ринг. Например, в последнем поединке против Рико Верховена Усик выходил на ринг в образе легионера.

Какие боксеры еще есть в топ-5 рейтинга?

Бесспорно одним из самых известных украинских боксеров в мире является Василий Ломаченко. Несмотря на его противоречивую жизненную позицию, все же он остается сильным спортсменом. В частности, он был чемпионом мира в трех дивизионах.

Он получил титул чемпиона мира в рекордный срок – всего за 12 поединков. Ломаченко победил 14 боксеров, которые имели статус чемпиона мира. Долгое время возглавлял мировые боксерские рейтинги, независимо от весовой категории.

Ну а на 5 позиции рейтинга – Сергей Дзиндзирук. Он жил в Германии, но вернулся в Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ. Во время боксерской карьеры он 5 лет удерживал титул чемпиона мира. От него сходили с ума женщины, и он мог бы построить карьеру не только в боксе, но и в модельном бизнесе.