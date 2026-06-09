В этом материале 24 Канал пытается разобраться, кто же является сильнейшим боксером в Украине. Для этого собрано несколько факторов.

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Каковы достижения братьев Кличко?

Братья Кличко и Александр Усик выступали в супертяжелом весе в разное время. Карьера братьев сложилась по-разному, но звездами бокса были оба. Они годами удерживали все главные титулы "королевского" дивизиона.

Владимир запомнился как тот, кто едва ли не дольше всех доминировал в супертяжелом весе. Он считается боксером, который обладал самым сильным и эффективным джебом в истории этого вида спорта. Виталий же Кличко был тем, кого ни один соперник ни разу не смог отправить в нокдаун.

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Чего достиг Александр Усик?

Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте. Затем он перешел в супертяжелый вес и дважды стал абсолютом и в этом дивизионе. Усика характеризуют, как невероятно выносливого и подвижного боксера, который наносит большое количество ударов.

Он стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в 21 веке после Леннокса Льюиса, который в последнем бою своей карьеры победил молодого Виталия Кличко. Интересно, что авторитетный боксерский рейтинг BoxRec в мае обновил рейтинг лучших украинских боксеров в истории, и на первую строчку поставил Владимира Кличко, на вторую – Виталия Кличко, а Александра Усика – только на третьей.

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