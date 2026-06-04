Этот забавный случай сам Александр Усик вспоминал уже в статусе абсолютного чемпиона мира, сообщает 24 Канал. Хотя тогда, 13 лет назад, многие обвиняли боксера в дерзости.

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Как Усик бросил вызов братьям Кличко?

Александр Усик был гостем одной аналитической программы о боксе, где также в одной студии с ним были братья Кличко. И вот Усик спросил, когда Виталий и Владимир завершат карьеры, они просто откажутся от титулов, или Александру надо вызвать их на ринг, чтобы отобрать пояса в поединке с ними.

Виталий ответил, что Усику нужно еще хотя бы 2 – 3 года, чтобы набраться опыта на самом высоком уровне, а к тому времени Кличко-старшего в боксе уже не будет. А вот Владимир сказал, что Александр был в его тренировочных лагерях, следил за подготовкой Кличко-младшего к боям, поэтому, пригласил Усика спарринговать с ним.

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Что об этом эпизоде сейчас вспоминает Усик?

После победы над Даниэлем Дюбуа летом 2025 года Усик вспомнил этот эпизод из своей биографии. Он вспомнил, что когда говорил это, то у него просто тряслись ноги. Напротив него сидели 2 легенды украинского бокса с мощным ударом, которые могли и ударить хорошо, если что-то не так.

Собственно, Усик проводил спарринги против Владимира Кличко, поэтому, хорошо знает, как он бьет. После этой программы в адрес Александра было очень много критики, мол, что он себе позволяет. Впрочем Усик не видит ничего такого в этих словах.

Это нормальные слова от амбициозного в боксе, или вообще в спорте, человека. Владимир держал вершину бокса 11 лет. Он бил всех на протяжении 11 лет. Виталий Кличко – тоже великий чемпион, который есть в Зале Славы бокса. Эти люди сделали украинский бокс всемирно известным,

– отмечал Усик.

Усик вспомнил, когда в 2005 году он ездил на соревнования, и у него спрашивали, откуда он, то об Украине знали только то, что оттуда Андрей Шевченко и братья Кличко. Поэтому, когда я сидел напротив них в студии, то я специально хотел задать этот вопрос, потому что понимал, что его потом будут всюду показывать, и он, благодаря этому, может стать известным, мол, дерзкий малый.

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