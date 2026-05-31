Немецкий боксер убежден, что Усик скорее освободит чемпионский пояс, чем подерется с ним. Об этом сообщает TalkSport.
Кабаел рассказал, что его промоутер Фрэнк Уоррен ведет переговоры с командой 39-летнего украинца. По словам Агита, у Александра есть неделя, чтобы прояснить ситуацию с потенциальным поединком.
Честно говоря, думаю, Александр Усик освободит титул. Думаю, Фрэнк сейчас ведет переговоры с командой Усика, и мы подождем одну неделю. Думаю, у нас есть неделя, чтобы увидеть, скажет ли он что-то по этому поводу. После этого посмотрим, что произойдет. Но мое мнение таково: Усик не захочет проводить бой со мной. Я же хочу драться с ним,
– сказал Кабаел.
Что известно о бое Усик – Кабаел
- В феврале 2025 года Кабаел победил китайского бойца Чжана Чжилея благодаря чему получил титул временного чемпиона WBC. Это звание позволило непобедимому Агиту стать обязательным претендентом на полноценный титул.
- После того, как Усик 24 мая побил Рико Верховена, глава Мирового боксерского совета Маурисио Сулейман подтвердил, что Александр должен провести следующий бой против Кабаэла. Если украинец откажется, то рискует потерять чемпионский пояс.
- Промоутер Фрэнк Уоррен убежден, что встреча Усика и Кабаела состоится уже осенью 2026 года. По его словам, противостояние может состояться в Германии.
- По Агита, то немецкий боксер призвал Усика принять бой с ним, или освободить чемпионский пояс.