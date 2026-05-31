Німецький боксер переконаний, що Усик радше звільнить чемпіонський пояс, аніж поб'ється з ним. Про це повідомляє TalkSport.
Кабаєл розповів, що його промоутер Френк Воррен веде переговори з командою 39-річного українця. За словами Агіта, в Олександра є тиждень, щоб прояснити ситуацію з потенційним поєдинком.
Чесно кажучи, думаю, Олександр Усик звільнить титул. Думаю, Френк зараз веде переговори з командою Усика, і ми зачекаємо один тиждень. Гадаю, у нас є тиждень, щоб побачити, чи скаже він щось із цього приводу. Після цього подивимося, що станеться. Але моя думка така: Усик не захоче проводити бій зі мною. Я ж хочу битися з ним,
– сказав Кабаєл.
Що відомо про бій Усик – Кабаєл
У лютому 2025 року Кабаєл переміг китайського бійця Чжана Чжілея завдяки чому здобув титул тимчасового чемпіона WBC. Це звання дозволило непереможному Агіту стати обов'язковим претендентом на повноцінний титул.
Після того, як Усик 24 травня побив Ріко Верховена, глава Світової боксерської ради Маурісіо Сулейман підтвердив, що Олександр повинен провести наступний бій проти Кабаєла. Якщо українець відмовиться, то ризикує втратити чемпіонський пояс.
Промоутер Френк Воррен переконаний, що зустріч Усика та Кабаєла відбудеться вже восени 2026 року. За його словами, протистояння може відбутися у Німеччині.
Щодо Агіта, то німецький боксер закликав Усика прийняти бій з ним, або звільнити чемпіонський пояс.