Утім багато хто не в захваті від таких потенційних суперників українця, називаючи їх ще занадто простими для бою з Усиком. Зокрема, колишній промоутер Олександра Усика Олександр Красюк в інтерв'ю для ютуб-каналу talkSPORT Boxing сказав, що ніхто з потенційних суперників не зможе на рівних протистояти українцю.

Що Красюк думає про бій Усика з Ітаумою?

Красюк розповів, що Ітаума ще занадто молодий для протистояння з Усиком. Утім, можливо, умовно за рік він уже буде готовим до поєдинку з українцем. Однак усе ж Усику краще завершити кар'єру "за годину до, а не за хвилину після".

Такої думки я дотримувався з часу бою Усика проти Ф'юрі в грудні 2024 року. Як його друг, як людина, котра була поруч із Усиком упродовж 12 років, я бажаю йому тільки найкращого. Я бажаю, щоб він залишався найкращим завжди,

– зазначив колишній промоутер українця.

Він продовжив, що Усика мають найголовніше таким, яким він проводив кар'єру, а не за те, як саме він її закінчив.

Яким може бути реванш Усика проти Верховена?

За словами Красюка, якщо Усик погодиться на реванш проти Верховена, то цей бій буде значно легшим для українця, ніж перший поєдинок, який вони провели в Гізі. Суть у тому, що нідерландець уже відкрив усі свої картки.

"У нього не лишилось загадки й на наступний бій він не зможе нічого підготувати", – зауважив Красюк.

Варто зазначити, що Верховен подавав апеляцію на результат першого бою, бо був не згоден із зупинкою бою після гонгу. Та й за суддівськими записками станом на 10 раундів перемагав саме нідерландець. А після їхнього бою в Гізі на ринг піднявся Агіт Кабаєл і викликав українця на бій.

