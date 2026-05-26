Тренер детально проаналізував хід поєдинку та пояснив, що саме не дозволило його підопічному здобути перемогу. Про це він розповів в інтерв'ю ютуб-каналу Froch On Fighting.

Що сказав Пітер Ф'юрі про бій Усик – Верховен?

За його словами, Верховен підійшов до протистояння в ідеальній фізичній формі. Проте в пізніх раундах нідерландець втомився, а відсутність великого досвіду в класичному боксі завадила йому вчасно зорієнтуватися.

Я дуже ним пишаюся. Він зі мною вже 15 років, я знаю його ще з дитинства. Він у суперформі. Але саме тут йому не вистачило досвіду професійного рингу. Бо він продовжував тиснути й тиснути, хоча мав би брати паузи: входити в клінч, хапати Усика, чекати, поки рефері їх розніме, і таким чином відпочивати,

– зазначив Пітер Ф'юрі.

Попри поразку, наставник вважає виступ свого бійця видатним. На думку Ф'юрі, Верховен змусив українського абсолюта викластися на максимум і заслуговує на величезну повагу від боксерської спільноти.

Мені здається, це був найважчий бій Олександра, тому Ріко заслуговує на максимальне визнання. Він беззаперечний чемпіон у своєму виді спорту,

– підсумував тренер.

Як проходив бій Усика проти Верховена?

Поєдинок між українським чемпіоном та нідерландським "королем кікбоксингу" завершився непростою перемогою Усика – бій було зупинено в 11-му раунді після технічного нокауту.

Попри те, що Верховена вважали явним аутсайдером у професійному боксі, він несподівано продемонстрував високу активність і нав'язав серйозну боротьбу.

Втім, у вирішальний момент позначилися колосальний досвід і майстерність Усика, особливо на тлі втоми нідерландця. Наприкінці раунду Олександр точно влучив аперкотом, відправивши суперника у важкий нокдаун. Верховен зумів підвестися, однак Усик одразу перейшов у наступ біля канатів. Рефері достроково зупинив поєдинок буквально за секунду до гонгу.