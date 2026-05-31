Кличко-младший в контексте завершения карьеры Усика сказал, что будущее украинского бокса остается перспективным. Об этом сообщает "Апостроф".

Что Кличко сказал об Усике?

По мнению Владимира, уже сегодня на детских турнирах можно разглядеть новых лидеров ринга. По его словам, процесс появления талантливых спортсменов является непрерывным.

Комментируя вероятное скорое окончание профессиональной карьеры Усика, Кличко вспомнил его выступление на юношеском уровне в Житомирской области.

Спортсмен отметил, что в свое время Усик участвовал и одержал победу на турнире его имени в Бердичеве, хотя на тот момент никто не мог спрогнозировать будущий триумф Александра.

Как показывает история, все что происходит, имеет смысл, потому что мы сейчас видим следующих чемпионов, которые будут после Усика, и также других спортсменов, которые будут представлять нашу страну,

– сказал Кличко о том, кто способен заменить Усика.

Что известно о решении Усика завершить карьеру