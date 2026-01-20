Кличко-младший – это боксер, который наибольшее количество дней был чемпионом мира в супертяжелом весе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BoxRec.
Сколько времени Кличко был чемпионом мира?
В течение многолетней карьеры украинский великан был чемпионом 12 лет, то есть 4 382 дня. Владимир владел титулами чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO.
В соответствующем рейтинге Кличко опередил таких легенд, как Джо Луис, Мухаммед Али, Леннокс Льюис и даже своего старшего брата Виталия.
Более того, из действующих боксеров ближайшим к рекорду украинца был Тайсон Фьюри, который сенсационно победил Владимира в 2015 году. Как свидетельствуют данные ESPN, британец был чемпионом мира в течение 1 866 дней.
Что касается Усика, то украинец удерживает статус чемпиона мира с 2021 года, однако до сих пор не входит в топ-10 лучших по этому показателю.
Топ-10 боксеров, которые дольше всего были чемпионами мира
- Владимир Кличко – 12 лет (4 382 дней);
- Джо Луис – 11 лет, 8 месяцев, 8 дней (4 270 дней);
- Мухаммед Али – 9 лет, 5 месяцев, 5 дней (3 443 дня);
- Леннокс Льюис – 8 лет, 5 месяцев, 13 дней (3 086 дней);
- Виталий Кличко – 7 лет, 5 месяцев, 28 дней (2 735 дней);
- Ларри Холмс – 7 лет, 3 месяца, 12 дней (2 661 день);
- Джек Демпси – 7 лет, 2 месяца, 19 дней (2 638 дней);
- Джон Л. Салливан – 7 лет, 0 месяцев, 10 дней (2 566 дней);
- Джек Джонсон – 6 лет, 3 месяца, 11 дней (2 292 дня);
- Эвандер Холифилд – 6 лет, 1 месяц, 1 день (2 223 дня).
Обратите внимание. Кличко-младший непрерывно был чемпионом мира 9 лет, 7 месяцев и 6 дней. Это второе самое длинное доминирование в супертяжелом весе после Джо Льюиса.
Какие рекорды удерживает Владимир Кличко?
- Владимир Кличко установил рекорд по наибольшему количеству побежденных соперников в боях за титул чемпиона мира в тяжелом весе с 23 победами.
- Ближайшим к рекорду Кличко из действующих боксеров является Энтони Джошуа с 9 победами в чемпионских боях.
- Также братья Кличко попали в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество боев среди братьев-чемпионов. На двоих они провели 111 поединков, получили 103 победы, из которых 95 завершили нокаутом.