Кличко-младший – это боксер, который наибольшее количество дней был чемпионом мира в супертяжелом весе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BoxRec.

Сколько времени Кличко был чемпионом мира?

В течение многолетней карьеры украинский великан был чемпионом 12 лет, то есть 4 382 дня. Владимир владел титулами чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO.

В соответствующем рейтинге Кличко опередил таких легенд, как Джо Луис, Мухаммед Али, Леннокс Льюис и даже своего старшего брата Виталия.

Более того, из действующих боксеров ближайшим к рекорду украинца был Тайсон Фьюри, который сенсационно победил Владимира в 2015 году. Как свидетельствуют данные ESPN, британец был чемпионом мира в течение 1 866 дней.

Что касается Усика, то украинец удерживает статус чемпиона мира с 2021 года, однако до сих пор не входит в топ-10 лучших по этому показателю.

Топ-10 боксеров, которые дольше всего были чемпионами мира

Владимир Кличко – 12 лет (4 382 дней); Джо Луис – 11 лет, 8 месяцев, 8 дней (4 270 дней); Мухаммед Али – 9 лет, 5 месяцев, 5 дней (3 443 дня); Леннокс Льюис – 8 лет, 5 месяцев, 13 дней (3 086 дней); Виталий Кличко – 7 лет, 5 месяцев, 28 дней (2 735 дней); Ларри Холмс – 7 лет, 3 месяца, 12 дней (2 661 день); Джек Демпси – 7 лет, 2 месяца, 19 дней (2 638 дней); Джон Л. Салливан – 7 лет, 0 месяцев, 10 дней (2 566 дней); Джек Джонсон – 6 лет, 3 месяца, 11 дней (2 292 дня); Эвандер Холифилд – 6 лет, 1 месяц, 1 день (2 223 дня).

Обратите внимание. Кличко-младший непрерывно был чемпионом мира 9 лет, 7 месяцев и 6 дней. Это второе самое длинное доминирование в супертяжелом весе после Джо Льюиса.

Какие рекорды удерживает Владимир Кличко?