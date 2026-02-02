В 2013 году Кличко побывали на финале чемпионата мира по боксу в Казахстане. Во время поездки украинцы посетили свой бывший дом, пишет 24 Канал.

Смотрите также Не Кличко: кто первый из Украины выиграл медаль в боксе на Олимпийских играх

Каким был дом братьев Кличко в Казахстане?

После того, как спортсмены побывали во Дворце спорта, они поехали в село Кулан (бывшее Луговое) в Жамбыльской области. Именно здесь семья боксеров жила в конце 1970-х годов, когда отец служил там как военный, а мама работала учительницей в тамошней школе.

В сети вспомнили архивное видео, как братья побывали в доме, где когда-то жили, а также встретились с местными жителями, одноклассниками и учителями.

Каким был дом братьев Кличко в детстве: смотрите видео

Старший брат Виталий родился в Киргизии, а младший Владимир – в Семипалатинске. Как писал Forbes, Кличко даже учились в сельской школе. СМИ Казахстана писали, что в доме, где когда-то жила семья боксеров, был расположен маленький православный приход.

Обратите внимание! На чемпионате мира по боксу в 2013 году Украина получила одну медаль. Как говорится в статье о турнире, Николай Буценко стал бронзовым призером в весовой категории до 56 килограммов.

Украинские спортсмены подарили на память нынешним жителям дома газовую плиту и холодильник.

Здание спортивной школы, где проходили первые тренировки чемпионов мира, не сохранилось. Зато в селе осталось много одноклассников и учителей братьев Кличко.

Чего братья Кличко достигли в боксе?