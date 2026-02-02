У 2013 році Клички побували на фіналі чемпіонату світу з боксу в Казахстані. Під час поїздки українці відвідали свій колишній дім, пише 24 Канал.
Яким був дім братів Кличків у Казахстані?
Після того, як спортсмени побували в Палаці спорту, вони поїхали в село Кулан (колишнє Лугове) у Жамбильській області. Саме тут сім'я боксерів жила в кінці 1970‑х років, коли батько служив там як військовий, а мама працювала вчителькою у тамтешній школі.
У мережі пригадали архівне відео, як брати побували в будинку, де колись жили, а також зустрілися з місцевими жителями, однокласниками та вчителями.
Яким був дім братів Кличків у дитинстві: дивіться відео
Старший брат Віталій народився в Киргизії, а молодший Володимир – у Семипалатинську. Як писав Forbes, Клички навіть навчалися у сільській школі. ЗМІ Казахстану писали, що в будинку, де колись жила сім'я боксерів, була розташована маленька православна парафія.
Зверніть увагу! На чемпіонаті світу з боксу у 2013 році Україна здобула одну медаль. Як йдеться у статті про турнір, Микола Буценко став бронзовим призером у ваговій категорії до 56 кілограмів.
Українські спортсмени подарували на згадку нинішнім мешканцям дому газову плиту й холодильник.
Будівля спортивної школи, де проходили перші тренування чемпіонів світу, не збереглася. Зате в селі залишилося багато однокласників і вчителів братів Кличків.
Чого брати Клички досягли в боксі?
Клички – одні з найбільш успішних боксерів в історії. У 2018 році українці потрапили до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість боїв серед братів-чемпіонів. На двох вони провели 111 поєдинків, здобувши 103 перемоги.
Боксерам вдалося об'єднати чемпіонські пояси у надважкій вазі: Віталій володів титулом WBC, коли Володимир був чемпіоном світу за версіями WBO, WBA та IBF. Зазначимо, що Кличко-старший отримав звання "Вічного" чемпіона по лінії WBC.
Володимир був чемпіоном світу у надважкій вазі протягом 4 382 днів (12 років), володіючи титулами WBA, IBF, WBO. Це абсолютний рекорд у надважкій вазі. Ба більше, Кличко-молодший безперервно був чемпіоном світу понад 9 років, що другий показник з-поміж інших боксерів хевівейту.
Також Кличко-молодший встановив рекорд за найбільшою кількістю переможених суперників у боях за титул чемпіона світу у важкій вазі – 23 перемоги.