У 2018 році боксери потрапили до Книги рекордів Гіннеса як брати-чемпіони, які на двох провели найбільшу кількість боїв, пише 24 Канал з посиланням на BBC. Досі досягнення українських чемпіонів ніхто не зміг перевершити.

Що відомо про рекорд братів Кличків?

На двох Клички провели аж 111 поєдинків та здобули 104 перемоги, при чому аж 95 боїв вони завершили нокаутом. За даними BoxRec, частка перемог Кличка-старшого нокаутом сягає 70,59%, тоді як Володимира – 69,23%. За цим показником обидва випереджають таких легенд, як Леннокс Льюїс, Майк Тайсон і навіть Мухаммед Алі.

Так, на професійному рингу Кличко-старший провів 47 поєдинків, з яких виграв 45. З них 41 бій він завершив достроково нокаутами. Свій останній поєдинок Віталій провів 8 вересня 2012 року у Москві, нокаутувавши Мануеля Чарра.

Його молодший брат Володимир за свою кар'єру переміг 23 суперників у 25 боях за титул чемпіона світу, що є найкращим показником в історії боксу серед легітимних чемпіонів.

Як свідчать дані BoxRec, за свою кар'єру був володарем титулів чемпіона світу у важкій та надважкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO та WBA. У серпні 2017 року молодший Кличко оголосив про завершення спортивної кар'єри.

Але це не єдине досягнення легендарних Кличків. Так, у 2011 році після перемоги Володимира у бою проти Девіда Хея українські брати зібрали всі чемпіонські титули – WBC, WBO, WBA та IBF.

Чи встановить Кличко новий рекорд?

Після того, як Кличко-молодший у 2017 році завершив кар'єру, з'являлося чимало чуток, що він нібито планує повернутися у ринг. Основна мотивація Володимира нібито полягала у тому, щоб побити рекорд Джорджа Формана, який у 46 років став найстаршим чемпіоном світу у важкій вазі.

Цікаво, що у рейтингу найстарших чемпіонів світу відразу після Формана йдуть обидва Клички. Віталій ставав чемпіоном світу у 42 роки.

За даними ЗМІ, Володимир нібито серйозно розглядає повернення у ринг, попри те, що йому 49 років. Серед ймовірних суперників українця лунають такі імена, як Даніель Дюбуа й Тайсон Ф'юрі.

Промоутер Олександр Красюк, який тісно пов'язаний з Кличками, в інтерв'ю Okay Eva коментував можливе повернення боксера. За його словами, Володимир не припиняв тренування і перебуває у відмінній формі.

Володимиру виповниться 50. Проте він це лише цифра. З 2017 року він пропустив жодного тренування. Як казав Володимир, він не тренувався лише три дні, коли почалася війна. Він дійсно знаходиться у феноменальній формі,

– зазначив Красюк.

Слова промоутера підтверджує недавнє відео Володимира, де він тренується з перспективним боксером Дмитром Ловчинським.

Як тренується Володимир Кличко: дивіться відео

Кличко-молодший продемонстрував чудову форму та ще більше підігрів чутки щодо свого повернення у бокс.

З ким Кличку треба провести бій, щоб побити рекорд Формана?