З'явилася інформація, з ким може побитися Кличко-молодший у разі повернення на ринг. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.
Хто стане суперником Кличка?
За інформацією джерела, "Доктор Сталевий Молот" може побитися проти колишнього чемпіона світу Даніеля Дюбуа. Зазначається, що обидва боксери відкриті для проведення поєдинку.
Окрім того, у виданні назвали ще декількох можливих суперників для українського боксера. Кличко-молодший може побитися проти Тайсона Ф'юрі або проти чемпіона світу WBO Фабіо Вордлі.
Раніше Ф'юрі висловився щодо Кличка-молодшого. Британський боксер заявив, що він завжди був кращий за Олександра Усика.
Що сказав Ф'юрі про Кличка?
В інтерв'ю Boxing News 24 Ф'юрі заявив, що Усик переміг багатьох боксерів, але він не такий чудовий ударник як Кличко-молодший.
"Усик немає таких габаритів, і він не був на вершині 11 років, як Кличко. В Олександра немає подібних досягнень", – сказав Ф'юрі.
Що відомо про Кличка?
У 1996 році Кличко дебютував у професійному ринзі, а у 2017 році завершив карʼєру.
За цей час він провів 69 поєдинків, у яких здобув 64 перемоги та зазнавав 5 поразок.
В останньому бою українець бився проти Джошуа та зазнав поразки технічним нокаутом в 11 раунді.