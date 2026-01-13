З'явилася інформація, з ким може побитися Кличко-молодший у разі повернення на ринг. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

Читайте також Усик і близько не стоїть: Кличку належить один вічний рекорд у боксі

Хто стане суперником Кличка?

За інформацією джерела, "Доктор Сталевий Молот" може побитися проти колишнього чемпіона світу Даніеля Дюбуа. Зазначається, що обидва боксери відкриті для проведення поєдинку.

Окрім того, у виданні назвали ще декількох можливих суперників для українського боксера. Кличко-молодший може побитися проти Тайсона Ф'юрі або проти чемпіона світу WBO Фабіо Вордлі.

Раніше Ф'юрі висловився щодо Кличка-молодшого. Британський боксер заявив, що він завжди був кращий за Олександра Усика.

Що сказав Ф'юрі про Кличка?

В інтерв'ю Boxing News 24 Ф'юрі заявив, що Усик переміг багатьох боксерів, але він не такий чудовий ударник як Кличко-молодший.

"Усик немає таких габаритів, і він не був на вершині 11 років, як Кличко. В Олександра немає подібних досягнень", – сказав Ф'юрі.

Що відомо про Кличка?