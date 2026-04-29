У житті Володимира Кличка було багато жінок, повідомляє 24 Канал. У цьому матеріалі зібрані історії про найбільш резонансні стосунки "Доктора Сталевий Молот".

Хто була першою дружиною Володимира Кличка?

Першою жінкою в житті Володимира Кличка стала Олександра Авізова. Утім їхні стосунки були доволі таємничими та мало висвітлювались у таблоїдах. Дівчина була моделлю з Києва, й на ній Кличко одружився у 1996 році.

Утім шлюб тривав недовго. За півтора роки, у 1998-му, пара подала на розлучення. Кличко розповідав, що після весілля жив із Олександрою, як нормальне подружжя. Їм було добре разом, але вберегти своє щастя пара не змогла.

Із ким Кличко мав стосунки потому?

Першою справді зірковою дівчиною вже всесвітньо відомого боксера стала Івон Каттерфельд. На момент знайомства з Володимиром вона вже була відомою німецькою співачкою, акторкою та телеведучою. У 2000 році вона посіла друге місце на одному з пісенних конкурсів Німеччини.

Стосунки в пари зародились під час зйомки фільму "Красунчик", у якому Кличко та Каттерфельд зіграли саме роль подружжя. Утім успішно перенести кіношний роман у реальне життя спортсмену та зірці шоубізнесу не вдалось.

Чому Гайден Панеттьєрі головна жінка в житті Кличка?

Утім найбільш драматичними виявились стосунки Володимира Кличка та голівудської зірки Гайден Панеттьєрі. Пара познайомилась на одній із вечірок у 2009 році. Їхні стосунки пережили справжні "американські гірки" з розставанням і поверненням одне до одного.

У 2014 році зірки мали одружитись, але цьому завадила вагітність Гайден. Саме Панеттьєрі подарувала Володимиру доньку. Утім пологи негативно вплинули на психологічний стан акторки. Пара розсталась, а Кличко ще й забрав доньку в Україну, де виховувати її допомагала мама боксера.

Останні повідомлення про Володимира Кличка: коротко